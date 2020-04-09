發災難財！口罩詐騙簡訊暴增　165反詐騙教你4招解套方法

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）最近在口罩實名制網路預購服務啟動後，詐騙集團廣發類似訊息，包括網路販賣口罩、假冒衛福部、假冒防疫指揮中心、解除分期付款，以及簡訊詐騙，並在訊息內附上一串網址，據警方統計，從2月起，以販賣口罩行騙的案例，全國已有近千件。

聯合報報導，據警方了解，當民眾爭購口罩後，詐騙集團利用臉書、Line訊息，在網路散播販賣口罩訊息，讓網購者私下匯款交易，但匯款後便封鎖帳號或不出貨，讓網購者吃悶虧，據統計，2月起，在警政署165反詐騙專線統計，全國已至少970人受騙。

內政部警政署165全民防詐網提供。

中央社報導，台東縣警方表示，最近接到許多「釣魚簡訊」的案件，尤其是上網購買口罩的實名制開始後，類似案件更多，台東警方今天出面呼籲民眾當心受騙。

員警表示，網購口罩金額不多，可能不少人受騙者怕麻煩，只自認倒楣，沒向警方報案，不然數字可能更嚇人。

另外，也有家長接獲調查學生連續假日的旅遊史，同樣附上一連串網址，引家長點進去後立即被扣新台幣1800元，且無法停止付費，直到把sim卡拔除後才停止。

165反詐騙專線於本月初時特別發訊息提醒，近期詐騙簡訊以xyz為大宗，請民眾切勿點開連結、輸入個資或安裝不明程式，另外也建議民眾可安裝「防詐達人」辨識網址。

疾管署則在官方LINE「疾管家」上提醒民眾，上網買口罩要在eMASK官方網站或APP，不要透過社群網站購買，請民眾切記口罩2.0「不會」用電話聯絡，口罩2.0「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結，也不會在簡訊中夾雜「包裹已派發，請您及時查收」的網址聯結，希望大家防疫之餘，也能秒懂防詐技巧！

疾管署提供。

警方呼籲民眾，若收到類似簡訊請刪除，勿下載任何程式或連結，否則手機裡的個人資料或通訊錄可能被竊取濫用，更會在不知不覺中透過電信商的「小額付費」功能把錢支付到詐騙集團口袋。

如不慎點開相關訊息可參考165反詐騙諮詢專線所提供之以下4個處置方式：1、關閉手機小額付費功能。2、聯繫信用卡公司。3、請交易平台取消交易。4、手機回復原廠設定。