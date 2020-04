憂國安棄香港　Google海底電纜連台灣•美國FCC點頭

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)華爾街日報報導,美國政府以國安為由,准許Google啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜,加州連香港的部分則未過關。這項決定恐令美中猜疑加深,雙邊關係再添波瀾。

路透報導,Google曾警示,若透過其他方式傳輸,恐將付出更高額費用。

台灣中央社報導,美國司法部8日表示,若准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益,帶來「重大風險」。這項決定獲得國土安全部與國防部支持。

司法部、國土安全部與國防部敦促聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)發給Google母公司Alphabet許可書,啟用太平洋光纖網路(Pacific Light Cable Network System)當中連接加州與台灣的部分。這條8000英里(約1萬2875公里)海底電纜( subsea cable system) 連往台灣與香港的部分都已完工,但一直未啟用。

FCC握有海底電纜營運許可最終定奪權,但通常會交給有國安審查權的其他機關決定。經司法部、國土安全部與國防部建議,FCC已同意申請案。

在美國,重大國際資料傳輸計畫須經過多個聯邦機關組成的「電信團隊」(Team Telecom)審查。「電信團隊」近年對中國採取強硬立場,2018年就曾以國安與執法為由,建議駁回中國移動集團經由美國網路提供電信服務的申請案。

美國司法部先前透過請願告訴聯邦傳播委員會,表示支持Google修改後的版本。司法部與美國其他相關機構認為,「批准一條直接連接美國與香港的電纜系統,將嚴重危害國家安全及美國的執法權益」。

