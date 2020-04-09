憂國安棄香港　Google海底電纜連台灣•美國FCC點頭

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）華爾街日報報導，美國政府以國安為由，准許Google啟用連接加州與台灣的海底光纖電纜，加州連香港的部分則未過關。這項決定恐令美中猜疑加深，雙邊關係再添波瀾。

路透報導，Google曾警示，若透過其他方式傳輸，恐將付出更高額費用。

台灣中央社報導，美國司法部8日表示，若准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。這項決定獲得國土安全部與國防部支持。

司法部、國土安全部與國防部敦促聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC）發給Google母公司Alphabet許可書，啟用太平洋光纖網路（Pacific Light Cable Network System）當中連接加州與台灣的部分。這條8000英里（約1萬2875公里）海底電纜( subsea cable system) 連往台灣與香港的部分都已完工，但一直未啟用。

FCC握有海底電纜營運許可最終定奪權，但通常會交給有國安審查權的其他機關決定。經司法部、國土安全部與國防部建議，FCC已同意申請案。

在美國，重大國際資料傳輸計畫須經過多個聯邦機關組成的「電信團隊」（Team Telecom）審查。「電信團隊」近年對中國採取強硬立場，2018年就曾以國安與執法為由，建議駁回中國移動集團經由美國網路提供電信服務的申請案。

美國司法部先前透過請願告訴聯邦傳播委員會，表示支持Google修改後的版本。司法部與美國其他相關機構認為，「批准一條直接連接美國與香港的電纜系統，將嚴重危害國家安全及美國的執法權益」。

“there is a significant risk that the grant of a direct cable connection between the United States and Hong Kong would seriously jeopardize the national security and law enforcement interests of the United States.” (REUTERS)

香港是中國特別行政區，而中國近來因2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）疫情、貿易糾紛與安全議題，與美國關係出現齟齬。

Google在聲明中感謝聯邦傳播委員會批准請求，還說「專業的全球網路部署和營運團隊能力持續增加，以滿足我們用戶的需求，這包括我們的海底電纜系統」。

聯邦傳播委員會將准許Google營運這段線路6個月，等候許可證申請的最後安排。

Google今年(2020年) 稍早告訴監管機關，Google「迫切需要滿足美國與台灣之間的內部容量需求，特別是要將Google在台灣的資料中心與在美國的資料中心連結，並服務整個亞太地區用戶」。

Google還說，若少了這個容量(connectivity capacity)，「Google近期在美國做出資本投資的重大價值就會顯著減少」。

據稱Google管理層在4月2日的申請文件中曾提到，由於許多人因為武漢肺炎舉家檢疫宅在家中，像YouTube等產品的消費者需求，隨之大增

The recent filing comes after executives said it has plenty of capacity to meet the higher demand for products like YouTube as consumers stay home in coronavirus quarantines. (CNBC)

司法部表示，Google也同意「在亞洲尋找其他互連介接點」，並建立網路設施，以「盡可能」將資料傳輸到最終目的地。

美國曾對中國在操控網路傳輸與潛在間諜活動表示憂心。目前約有300條海底電纜負責傳輸全球99%數據，構成網路的基礎。