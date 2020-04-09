WHO譚德塞森77　怒轟台灣人身攻擊　曾厚仁駁憑空捏造

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日面對國際批評他處理疫情不當，情緒激動地轉而指責台灣過去3個月對他人身攻擊。對此，我國駐歐盟代表曾厚仁表示，一切為譚德塞憑空捏造的惡意指控。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發以來，國際質疑世衛處理疫情的效率和方式失當，且太偏袒中國。美國總統川普7日更砲轟世衛以中國為中心，錯過疫情的黃金處理時機，並威脅美國將擱置捐助。

世界衛生組織（WHO）日內瓦總部於8日的例行記者會上，川普7日指責世衛一事成為媒體提問焦點。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也有備而來，委屈的述說數月來遭受種種死亡威脅和種族歧視，甚至直指這些攻擊都來自台灣，而台灣外交部卻縱容這些人身攻擊。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁聽完譚德塞談話後，接受中央社訪問時表示，無論在社群媒體或正式新聞稿上，外交部長吳釗燮從未針對譚德塞做過任何人身攻擊，台灣政府也從未對他發動過言論攻勢。譚德塞所言毫無根據，是憑空捏造的惡意指控，不值得國際重視。

台灣駐日內瓦辦事處強調，對於譚德塞在記者會中做出不實指控至為遺憾。駐瓦處先前即曾向秘書處明確表達，此一指控純屬無稽，台灣作為一民主政體，參與世衛組織獲廣泛支持，台灣政府不會也無需對他個人做出人身攻擊。

譚德塞今天在記者會上被媒體問到，面對川普等領導者批評，是否感到挫折，是否會阻礙處理疫情？譚德塞說跟每分鐘都有人失去生命相較，他不在意個人被攻擊，強調自己是專心拯救生命，關心脆弱者，「在世衛我們不操弄政治」。

譚德塞嘴巴說不在乎，但發言愈說愈激動，並以受到極大委屈的口吻說，對他的人身攻擊已經超過3個月，各種傷害包括媒體評論、給他冠上各種稱號，例如黑人、黑鬼等等。身為黑人，他自身感到無比自豪，但他實在無法容忍黑人及非洲族群遭受到侮辱。

譚德塞稱這些攻擊在3個月前來自台灣，台灣外交部也知情卻沒切割，甚至還侮辱詆毀攻擊他。譚德塞在記者會上花了3分鐘時間批評台灣，他說今天說出來是因為真的夠了。