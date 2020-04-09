圖為今年3月15日, 參議員桑德斯(右)與前副總統拜登(左), 在CNN攝影棚, 為辯論做準備的情形 (美聯社) 圖為今年3月15日, 參議員桑德斯(右)與前副總統拜登(左), 在CNN攝影棚, 為辯論做準備的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）有意角逐美國民主黨總統提名的聯邦參議員桑德斯，當地時間8日宣布退出初選，這讓前副總統拜登也幾乎毫無懸念將成為民主黨總統提名人，代表民主黨挑戰尋求連任的現任總統川普。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是造成此項轉折的意外因素。疫情在全美快速蔓延，讓所有競選活動與集會被迫中止。相較於前副總統拜登，桑德斯陣營的網路聲量大幅下挫，幾乎完全消失於媒體前，聲勢持續滑落，最終只得黯然退出選戰。

桑德斯（Bernie Sanders）8日透過視訊會議向競選團隊宣布，他將退出角逐民主黨2020年總統提名初選。他稍後透過視訊發表公開講話，感謝支持者的共同努力，但也坦言通往勝利的路幾乎已經是不可能。

他表示，過去幾年的努力在經濟正義、社會正義、種族正義與環境正義的無止盡鬥爭中邁出重要一步，贏得意識形態鬥爭。儘管宣布退出初選，桑德斯仍誓言他的行動並未結束，他仍將持續為理念奮戰。

桑德斯參議員(圖)8日透過視訊宣布退出民主黨總統初選 (美聯社)

談及拜登（Joe Biden），桑德斯首先給予祝賀，也表示願意和他共同合作，擊敗川普贏得年底大選。桑德斯的退選讓拜登成為最後一位仍在競逐民主黨黨內提名的候選人，也意味拜登將能獲得民主黨提名，角逐今年總統大選。

現年78歲的桑德斯是民主社會主義倡議者，主張全面醫保與公立大學免學費政策。中央社報導，儘管極少對台灣議題表達意見，但桑德斯曾引述台灣健保制度相關報導，主張美國全面醫保，因為「健康與醫療是基本人權」；台灣去年通過同性婚姻法後，桑德斯也透過臉書表示祝賀，讚賞台灣取得巨大成就。

左派自由立場讓桑德斯吸引許多年輕支持者，但卻未能反映在選票上。儘管桑德斯一度在民主黨黨內初選取得領先地位，但在聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）3月初宣布退出民主黨黨內初選後，擔憂桑德斯激進左派立場的溫和派民主黨人士幾乎一面倒力挺拜登，不斷有重量級議員與商界、社運界人士公開支持拜登，桑德斯的盟友與幕僚也逐漸感到時不我予，開始力勸桑德斯退出初選。

至於美國總統川普近日因回應武漢肺炎疫情屢登媒體版面，前副總統拜登自3月風光奪回民主黨黨內初選領先優勢後，似乎正遭受實體隔離和政治隔離而淪為邊緣人。

法新社報導，拜登（Joe Biden）在最先登場的前3個州初選失利下，選情一度告急，但他迎頭趕上扭轉劣勢，在接下來25場初選戰場奪回領先態勢，力壓黨內主要對手聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），幾乎成為代表民主黨出線問鼎總統的篤定人選。

但因武漢肺炎疫情影響，美國現代政治史上出現前所未有情形，幾個州停止初選活動，大型造勢活動被取消，所有面對面的競選活動都被迫暫停。

突然間，拜登被擠到鎂光燈外黑影處，陷入失去成為大眾焦點的危機。

中央社報導，密西根大學（University of Michigan）教授、政治傳播專家巴塞克（Josh Pacek）表示：「危機基本上是總統發揮的舞台，對此，拜登沒有能力真正介入。」而川普正充分利用這次機會。

白宮每天召開疫情說明會，時間經常超過90分鐘，而川普藉此宣揚自己和行政團隊的成就，搶占媒體時段與版面。