【武漢肺炎】貓星人恐成病媒？專家籲染病飼主勿讓毛孩出門

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鑒於近來傳出零星貓科動物感染武漢肺炎案例，英國獸醫協會（British Veterinary Association）呼籲，有養貓的飼主，若正隔離或已確診染病，最好別讓家中的毛寶貝到外頭趴趴走。

CNN報導，染上武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）、或正居家隔離檢疫者，應儘可能讓貓待在家中，因病毒可能會沾染至貓毛上，使貓成為病媒。若此時可愛的貓兒跑到外頭，被外人撫摸，即有可能增加傳播風險。

不過，該協會強調，重點是飼主應加強個人衛生，尤其是隨時保持手部清潔，並稱此項禁足建議，只適用於喜歡待在家中的貓兒，對於有遛達需求、需出門釋放壓力的貓，則應有額外考量。

自疫情爆發以來，各地傳出了數起貓、狗，甚至老虎驗出武漢病毒之案例。然而，至今仍無證據顯示，動物會將此疾病傳給人類。值得注意的是，英國獸醫協會指出，目前案例顯示，狗並未出現症狀，但貓科動物卻會出現病徵。

不過，美國病毒學家William Schaffner認為，人類不該過於憂心從寵物身上染病，畢竟該病毒雖在人類中具有高傳染力，卻並未在寵物間、農場動物間大肆傳播。

美國小兒感染科醫師John Williams則呼籲，值此人心惶惶、孤寂無助之際，更應擁抱寵物，因其在心裡、情感面，都對飼主扮演了重要角色。人與人之間應保持一定的社交距離，但人與毛小孩之間，不該有一絲生份。