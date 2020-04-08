中國在美上市公司醜聞頻傳 補教業「好未來」自爆員工造假財報

好未來臉書圖片 好未來臉書圖片

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）近來多家中國在美上市公司皆傳醜聞，繼瑞幸咖啡（Luckin Coffee）爆作假帳之後，線上影音平台愛奇藝（iQiyi）、教育機構好未來（TAL Education）等企業也傳財務造假，消息一出股價紛紛重挫。

CNBC報導，美國研究公司Wolfpack Research指愛奇藝虛報用戶數與營收，並存有詐欺行為。根據其發表於週二（7日）的調查報告，愛奇藝浮報2019年營收，浮報金額至少高達80億至113億人民幣，或總營收的27%至44%。其他不實項目包括會員數、資產與收購成本等。

科技新報報導，愛奇藝8日透過聲明反擊，否認相關指控，堅持所披露的財務資訊皆為真，符合美國證監會（United States Securities and Exchange Commission，SEC）要求，並強調保留法律追訴權。股價7 日盤中一度重挫13.42%，之後跌幅收窄，終場以 17.30 美元作收，漲幅 3.22%。

無獨有偶，中國補教業者好未來7日也自曝內部審計弊案。自由時報報導，好未來表示，疑有員工與外部供應商合夥偽造合約，誇大Light Class課程業績，此項業務佔公司營收約3%至4%，該員工已遭法辦。受此消息拖累，好未來盤中交易收在55.82美元，盤後交易一度重挫逾2成，最後以45.9美元作收。