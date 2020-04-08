共同對抗武漢肺炎　安倍晉三：日本台灣一起加油！

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）日本昨（7）日發布針對七個主要縣市的緊急命令，總統蔡英文隨後透過推特替日本加油打氣，而日本首相安倍晉三也在今（8）日轉推並回應「日本台灣一起加油！」

日本境內新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在3月底越趨惡化，截至今日為止，共有超過4,000人確診。日本首相在昨日晚間宣布東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣、大阪府、兵庫縣，以及福岡縣等七個縣市進入為期一個月的緊急狀態，實施日期自4月8日起。

蔡總統在稍後透過推特向日本民眾表示，「讓我們攜手贏得這場戰鬥！」日本過去在台灣的協力下，克服了地震和颱風，這次雙方也將一起贏得勝利。

安倍首相則在今日午間轉推蔡總統的貼文，並表示「各位台灣的朋友們，對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。」

安倍首相也指出，「我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

日本駐台代表泉裕泰也在稍早透過日本台灣交流協會臉書表示，「感謝蔡英文總統跟防疫台灣隊全力防疫的時刻，也不忘對鄰居老朋友的關懷。」

泉裕泰表示自己感受到「台灣模式」的防疫措施在保護台灣的同時，也正在幫助國際防疫，「我們這次也一定能攜手贏得這一局，日台期待重逢！」

蔡總統在4月初宣布啟動外援工作，包括捐贈首批1,000萬片醫療口罩予歐洲及美國等受到武漢肺炎重創的國家，也提及將持續與各國進行資源及技術等合作。

外交部在昨日則宣布正在規劃第二波援助，估計將捐贈超過100萬片口罩予新南向國家；外交部亞東太平洋司司長葛葆萱並提及，儘管日本尚未向我國提出口罩需求，政府基於日本是台灣的重要夥伴仍將納入考量。