就是貼近生活！ 新北越南語文課結合防疫與清明好溫馨

照片來源：新北市政府教育局
照片來源：新北市政府教育局
語文與生活息息相關，新北市新住民語文課程結合時事和節日，不論是防疫時事，或清明祭祀節日話題，在課堂上越南語老師不忘把握珍貴的機會引導學生了解文化，上課不僅要把越南語學好，更要融入此時此刻的生活與感觸。
新北市政府教育局表示，108學年度起，國小一年級與國中七年級配合12年國教政策增加新住民語文課程，語言別涵蓋東南亞7語，總開班262班為全國之冠，另補助學校在其他年段開設新住民語文社團共231班，合計全市新住民語文課程開設493班，選修學生超過2,000名，不僅新住民子女受惠，也讓其他有興趣學生有機會學習第二外語。
在教學現場中，新北市新住民語文老師也力求創新與生活化，例如越南與臺灣都有清明節，家族成員利用這個機會相約掃墓祭拜祖先，一般祭祀的物品除了常見的水果外，依越南習俗會準備湯圓給家族成員分享，象徵團圓一家親。興福國小越南語老師武氏芳恆表示，越南媽媽準備湯圓時，多採用天然食材(地瓜、南瓜、火龍果、七葉蘭等)製成，且內餡含綠豆餡及椰奶的湯圓，她強調「學語文離不開文化，而文化離不開美食，講到美食，學生都學的特別快！」興福國小宋宏璋校長表示，將課程融入日常生活，更有潛移默化的學習效果。最近校園防疫多少給學生緊繃的氣氛，武氏芳恆老師也會運用上課的機會，教學生如何給別人溫暖，以越南語表達安慰與振奮人心的話，回家透過視訊秀給越南的外公、外婆聽。
三峽國中的越南語課程，則是利用社團課教學生認識單字、拼音及讀寫，參與的二代學生回家跟母親有更多共同的話題。三峽國中阮虹珠老師表示，「學生很認真學習越南語，主動學習，且持續進步。除了教育部提供的教材外，這學期我還給他們說歷史故事、時事新聞作為課外補充，讓這些大孩子聽得津津有味。」
雙溪高中越南語課程則透過分組活動，讓學生進行單字小遊戲提升學習興趣，越南語老師吳氏春梅上課時總是穿著越南傳統服飾，帶著學生齊唱越南民謠，讓學生邊學單字、邊以民謠接龍比賽，不知不覺會說又會唱，下課還繼續琅琅上口。雙溪高中七年級身為新住民二代的阮奕禎同學表示，學唱民謠歌曲可以輕鬆學到好幾個單字，選修越南語為第二外語的高三學生卓玉婷同學也表示，這門課讓她了解許多越南在地文化，語言是一張入場券，讓她可以走進飲食、地理、服飾等，她很慶幸自己選習越南語課，能一窺越南文化的堂奧。