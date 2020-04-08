就是貼近生活！ 新北越南語文課結合防疫與清明好溫馨

語文與生活息息相關， 新北市新住民語文課程結合時事和節日，不論是防疫時事， 或清明祭祀節日話題， 在課堂上越南語老師不忘把握珍貴的機會引導學生了解文化， 上課不僅要把越南語學好，更要融入此時此刻的生活與感觸。

新北市政府教育局表示，108學年度起， 國小一年級與國中七年級配合12年國教政策增加新住民語文課程， 語言別涵蓋東南亞7語，總開班262班為全國之冠， 另補助學校在其他年段開設新住民語文社團共231班， 合計全市新住民語文課程開設493班，選修學生超過2, 000名，不僅新住民子女受惠， 也讓其他有興趣學生有機會學習第二外語。

在教學現場中，新北市新住民語文老師也力求創新與生活化， 例如越南與臺灣都有清明節， 家族成員利用這個機會相約掃墓祭拜祖先， 一般祭祀的物品除了常見的水果外， 依越南習俗會準備湯圓給家族成員分享，象徵團圓一家親。 興福國小越南語老師武氏芳恆表示，越南媽媽準備湯圓時， 多採用天然食材(地瓜、南瓜、火龍果、七葉蘭等)製成， 且內餡含綠豆餡及椰奶的湯圓，她強調「學語文離不開文化， 而文化離不開美食，講到美食，學生都學的特別快！」 興福國小宋宏璋校長表示，將課程融入日常生活， 更有潛移默化的學習效果。最近校園防疫多少給學生緊繃的氣氛， 武氏芳恆老師也會運用上課的機會，教學生如何給別人溫暖， 以越南語表達安慰與振奮人心的話，回家透過視訊秀給越南的外公、 外婆聽。

三峽國中的越南語課程，則是利用社團課教學生認識單字、 拼音及讀寫，參與的二代學生回家跟母親有更多共同的話題。 三峽國中阮虹珠老師表示，「學生很認真學習越南語，主動學習， 且持續進步。除了教育部提供的教材外， 這學期我還給他們說歷史故事、時事新聞作為課外補充， 讓這些大孩子聽得津津有味。」

雙溪高中越南語課程則透過分組活動， 讓學生進行單字小遊戲提升學習興趣， 越南語老師吳氏春梅上課時總是穿著越南傳統服飾， 帶著學生齊唱越南民謠，讓學生邊學單字、邊以民謠接龍比賽， 不知不覺會說又會唱，下課還繼續琅琅上口。 雙溪高中七年級身為新住民二代的阮奕禎同學表示， 學唱民謠歌曲可以輕鬆學到好幾個單字， 選修越南語為第二外語的高三學生卓玉婷同學也表示， 這門課讓她了解許多越南在地文化，語言是一張入場券， 讓她可以走進飲食、地理、服飾等，她很慶幸自己選習越南語課， 能一窺越南文化的堂奧。