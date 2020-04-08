新北幼教師程式教育開花結果 創新發表幼兒「防疫小尖兵」App

新北市教育局全力推動程式教育向下扎根， 因應國外5歲必修程式語言的趨勢， 利用精簡版的ScratchJr（塗鴉） 圖像化程式語言培訓幼兒園種子教師， 目前已培訓完成30多位種子師資。本次創新發表的幼兒「 防疫小尖兵」App，係由明志國小附幼的種子教師鄭依萍所創作， 是一個針對幼兒設計的防疫教學主題課程， 更是由幼兒園老師自行發想、自行動手設計的App， 充分展現新北幼教老師的創新與活力。

明志國小蕭又誠校長表示，鄭依萍老師從未學習過程式語言， 在好奇心及學習熱情驅使下報名參加教育局第1梯次教保人員Scr atchJr程式語言種子教師研習， 只用了三天時間研習就學會並且愛上ScratchJr程式語言。 有感於嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻， 鄭老師自行運用ScratchJr程式語言在iPad上開發出「 防疫小尖兵三部曲」App， 用活潑的動畫和互動遊戲教導幼生防疫常識， 大大吸引幼兒們的目光，不僅帶給幼兒全新的課程體驗， 更可作為幼兒宣導防疫的最佳教材。

鄭依萍老師說：「從沒碰過程式設計的我從沒想到Scratch JR可以變成我最佳的教學工具，『防疫小尖兵』 App中的角色和背景可以依照教學目的-防疫相關知識來做設計， 更能依照孩子的興趣，藉由『點擊』後圖像會放大、移動、 發出聲音等驚喜效果，讓孩子在遊戲中主動學習。 在課程中我和孩子討論到這場病毒戰役雖然讓人擔心害怕， 但我們身邊其實也有很多辛苦的大人在保護著我們， 我讓孩子們將自己想感謝的話也錄進程式設計中， 將負面情緒轉為積極正向的情感，誰說程式只能冷冰冰呢！ 過程中孩子們似乎共同創造了一個有溫度又有趣的程式設計！」

「防疫小尖兵三部曲」App共分為三個部分， 第一部曲是教導幼生病毒傳播的基本常識， 第二部曲教導幼生防疫措施，第三部曲教導幼生感謝抗疫英雄。 利用觸控螢幕讓學生和App中的角色互動，讓學生熱烈參與反饋， 內化成生活的必備知能，高度體現資訊融入教學的加值性， 值得推薦及分享。

教育局表示，新北市持續投入程式教育師資、課程及活動之推廣， 也藉著鏈結產業，強化新北市資訊教育的質與量。 未來將透過建立教師社群工作坊以及建置程式教育資源交流中心， 讓程式教育融入幼兒六大核心素養，開發更多創新主題課程， 激發幼兒好奇心，學習問題解決、邏輯排序、建立自信、 啟發創意探索的熱忱，以培育21世紀的未來人才。