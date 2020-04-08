台北「藝避所」躲武漢肺炎！魔幻寫實、抽象當代一次滿足

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北宛儒畫廊推出最新展覽「藝避所」，找來圈內藝術家好友助陣展出，畫廊執行展謝宛儒希望，「藝避所」能成為大家躲避新冠肺炎找尋內心平靜的場域。

今年對於藝術圈將是艱困的時光，考驗著藝術家及畫廊的創意及實力，雖然去年底到今年初藝文盛事不斷，但新冠肺炎卻突襲全球，許多活動被硬生生的腰斬，重創藝文產業，殺的許多藝術家、畫廊、藏家們一個措手不及。

宛儒畫廊年初甫於西班牙、美國等地展完返台，本來預計迎接的是滿檔的行程，誰料新冠肺炎導致多國封鎖邊境，藝術品限制出境展覽喊卡，如今謝宛儒選擇放慢腳步回歸初衷，邀請圈內熟識甚久的好友一起辦展，包含魔幻派大師連建興、抽象藝術家陶文岳，藝人轉型當代藝術家郭彥甫，當然，還有執行長謝宛儒本人也參與其中。

謝宛儒希望，這個展覽能提供想看展及熱愛藝術的人，一個與世隔絕、平靜且可以放鬆的地方，也因此取名為「藝避所」，英文則為Art Sanctuary。筆者和謝宛儒及參展藝術家認識一段時間，可以明顯感覺出，此次的展覽有別以往，有種較為親切的熟悉感，如同謝宛儒說的，「參展的都像是家人，這是一個family show！」



郭彥甫創作（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

展覽入口處映入眼簾的為一名神秘男子的肖像畫，只是少了一雙眼睛，此為郭彥甫的自畫像，選此為迎賓作讓展覽增添不少讓人想一探究竟的趣味性。郭彥甫以「行李箱」系列打開知名度，從小就熱愛繪畫的他於近幾年備受注目，創作也常見於國外藝術博覽會市場。



連建興系列創作（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

身為宛儒畫廊獨家代理的藝術藝術家連建興，以魔幻寫實畫風聞名的，這次主要展出2006年的系列創作，此系列可見連建興化身「連導演」，每幅作品都成為他執導的場景，畫面中的角色是他的收藏，像是芭比娃娃、機器人等，不難想像這些天馬行空的創作，都源於一棵獨特的赤子之心。

謝宛儒透露，由於連建興老師的創作太搶手，作品還沒問世就已有藏家等著收藏，因此這次連老師只好拿出壓箱寶展覽。



謝宛儒(左)與今年首件創作，爆發巨大能量（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

畫廊執行長謝宛儒此次展出抽象水墨系列，原為美國執業小兒科醫生的謝宛儒，相信醫術跟藝術都可以治癒人心，創作更吸引音樂圈竄起的當紅DJ MAI （孫麥傑）目光，於昨日現身展場一睹「Singing In The Rain」作品，這也再次證明，藝術不只擁有治癒功能，也能串聯各行各業成為共通語言。

特別的是，謝宛儒指著一幅黑白創作道，「那是今年首件創作，創作當下感到源源不絕的能量」，雖然使用黑白壓克力顏料，但卻十分具有爆發力。謝宛儒個展也正於日本舉行。



陶文岳創作（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）

壓軸的台灣抽象藝術家陶文岳首次於該畫廊亮相，這次展出獨自坐擁小展間，是個適合坐下來細細品味的空間，陶文岳年輕時於法國習畫，回台持續創作，更於學校教書提拔後輩不落人後，創作探觸內心世界及想像未來，以鮮明的筆觸呈現。

此外，因應新冠疫情，也可於線上觀賞展覽，該展自即日起至5月17日止，更多詳情請前往臉書查詢。



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