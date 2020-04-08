移民署專案籲逾期外籍人士投案 失聯移工想回家：真的累了

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情延燒，為避免在台逾期停(居)留外來人口成為防疫破口，移民署自4月1日起實施為期3個月的「擴大自行到案專案」。近日有1名越南籍失聯移工「阿芳」(化名)，透過友人協助向移民署嘉義市專勤隊主動投案，表示自己因受不了繁重工作壓力而逃跑。躲藏了4年後鼓起勇氣主動投案，免於被查獲強制收容遣返的恐懼。

移民署「擴大自行到案專案」，對於自行到案的逾期外籍人士採取「不收容、不管制、低罰鍰」等優惠措施，相較被查獲者不僅可以免予收容，也可以免除禁止入國或不予許可之管制，而且只裁處法定最低額度新臺幣2,000元，呼籲逾期外籍人士主動出面投案，移民署將會協助儘快返回母國事宜。

近日有1名越南籍失聯移工「阿芳」(化名)，透過友人協助向移民署嘉義市專勤隊主動投案。經專勤隊人員深入瞭解，阿芳約5年前來臺，之後被派往桃園某老人安養院擔任看護，因受不了安養院繁重的工作壓力，最終阿芳選擇離開並投靠外縣市的同鄉，因為她們都是失聯移工的身分，並沒有穩定的經濟來源，只好四處打零工，就這樣躲躲藏藏地逾期居留了4年，可是卻存不了多少錢。

阿芳的同鄉在去年被移民署查獲，不但被強制收容、還被遣返回國，阿芳只能獨自一人繼續過著提心吊膽的日子。

最近又因為肺炎疫情影響，幾乎找不到工作，阿芳說她真的累了，好想趕快回去越南，卻因不懂相關規定與聯繫管道而怯步，正好看到移民署貼心地使用多國語言宣傳「擴大自行到案專案」，經由善心新住民的協助，阿芳終於鼓起勇氣向嘉義市專勤隊主動投案，免於被查獲強制收容遣返的恐懼。

阿芳也不禁哽咽說：「終於可以回家了」。

嘉義市專勤隊隊長胡鵬翔表示，「擴大自行到案專案」實施期間，請民眾及新住民朋友一起來協助宣導，讓類似「阿芳」處境的移工也能得知訊息，儘快出面投案，另外，也請鼓勵在臺逾期居停留的外籍親友，儘快到移民署各專勤隊辦理自行到案。移民署將協助他們辦妥相關手續，安心回家。