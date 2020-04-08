雲林好食材高麗菜料理上場 張麗善攜手新住民推廣

雲林蔬菜正值盛產期，尤其是高麗菜，產量豐收，然而因為肺炎疫情影響，餐廳飯店需求量縮減，讓盛產的蔬菜反而面臨銷售困境。為穩定市場產銷平衡，雲林縣政府7日與西螺鎮農會合作共同，攜手新住民媽媽們一同行銷在地高麗菜，防疫期間多吃蔬果有益身心，吃當季食當地，現在品嚐正是時候。

為推廣國人多加食用國產高麗菜，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣府農業處長魏勝德、新聞處長廖淑玲、縣議員李明哲、西螺鎮農會總幹事廖錦富7日出席農會所舉辦高麗菜行銷活動與地方家政班及新住民媽媽們一同示範手做高麗菜泡菜，教導民眾將新鮮高麗菜變成美味可口的泡菜，現場也展示數道美味可口的高麗菜料理，鼓勵大家在高麗菜產季，多加選購高麗菜來食用。

縣長張麗善表示，雲林是農業大縣，也是全國蔬菜主要產區，因肺炎疫情影響，需求量縮減，讓盛產蔬菜反面臨銷售困境。為穩定市場產銷平衡，縣府已多次辦理促銷媒合等各種產銷措施，成果斐然，引起全國企業及眾多民眾的迴響;所謂打鐵要趁熱，本次與西螺農會合作，為國產初秋高麗菜加強行銷，協助農友銷售，縣府與農會一定會全力協助，齊心保障農友生計。

西螺鎮農會總幹事廖錦富則說，農會本月將舉辦6場免費泡菜DIY教作活動，歡迎各位民眾踴躍報名，同時響應先前縣府送菜為學校及社福團體加菜的措施，農會也將製作千份泡菜，分送至鎮內學校、社區及關懷據點等，供大家加菜食用，農會也推出新鮮美味的高麗菜提供訂購，歡迎各界企業、團體及民眾來電詢問。

西螺鎮農會免費泡菜DIY教作活動報名資訊：

活動場次：4/9上午及下午、4/14上午及下午、4/16上午(每場50人，額滿為止)

報名及訂購高麗菜專線：05-5863621#166、167 西螺鎮農會供銷部。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）