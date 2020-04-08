在臺置產不再複雜 淡水地政所「外籍人士大補帖」來罩您

新北市淡水地政事務所在官網所設立「外籍人士大補帖」（/業務專區/外籍人士專區/）正式上線囉！首創「外籍人士大補帖」網站服務，採自適應(RWD)版型，相容行動裝置載具，以一站式簡潔設計，說明文字中英文並列形式，提供外籍人士最便捷舒適的瀏覽環境。



淡水地政事務所許才仁主任表示，現行該所網站版面雖已針對外國人設計專區，然外籍人士申辦登記案件較一般案件繁複，各機關查詢資訊及申辦業務分散各處，委實不便，為了讓外籍人士能以簡明易懂的方式了解外人地權流程，「外籍人士大補帖」網站將外國人常見登記原因分為買賣、贈與、繼承、抵押權設定及塗銷等五大項，並依序揭示各登記原因所需資訊(包括登記流程、應備文件、法令資訊、表單下載及網站連結等)，期能給予民眾「外國人辦理登記案件好簡單」的理念。



許主任進一步表示，因中國籍人士申辦案件適用專法規範與他國迥然有異，為便利民眾了解相關法規、升級瀏覽服務體驗，該所將於近期推出「中國籍人士專區」網站，期望能夠更便民。（新聞轉載自新住民全球新聞網）