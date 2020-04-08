快訊！台灣8日新增武漢肺炎確診3例　陳時中：境外移入威脅趨緩

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今日新增3例新冠肺炎確診案例，為2例境外移入及1例本土。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布，國內新增3例COVID-19(武漢肺炎)病例，為2例境外移入及1例本土。本土個案為30多歲女性(案379)，近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案分別為20多歲女性(案377)及60多歲女性(案378)。其中案377於西班牙就學，3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，因此由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。



案378於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。

針對確診案例數減緩，指揮官陳時中表示，此現象顯示境外移入威脅趨緩，但連假過後確診尚待觀察，初步觀察應到禮拜天，才可以了解大趨勢。

指揮中心統計，截至目前新型冠狀病毒肺炎相關通報累計40,702例(含35,529例排除)，其中379例確診，分別為326例境外移入及53例本土病例。

指揮中心透露，確診個案中5人死亡，67人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。



直播記者會(來源:Youtube)