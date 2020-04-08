台灣言論自由得來不易 徐國勇：不容假消息搗亂

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）4月7日是言論自由日，內政部長徐國勇昨（07）日出席言論自由日開幕活動時表示，台灣的言論自由過去是靠民主前輩爭取而來，現在換我們一同堅定守護，尤其防疫期間，更不容網路假消息來搗亂，也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的網路訊息，共同守護台灣的民主自由。

徐國勇表示，言論自由是普世的價值，但在疫情愈來愈緊張之際，卻有部分有心人士，假借自由之名，行破壞自由價值之實，刻意製造假訊息，尤其有許多來自境外的假消息，不僅造成醫護人員的負擔，也造成社會的恐慌，扭曲了言論自由的真諦，非常不該。

徐國勇指出，為防止假消息滲透，破壞政府防疫工作，日前立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，散播謠言依刑法最高可處3年的有期徒刑，或依特別條例規定，最高可罰款300萬元，也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的消息，成為假消息的幫兇，一同守護台灣言論自由的價值。

徐國勇也說，台灣在美國自由之家 (Freedom House) 2020年世界各國自由度調查報告中，以93分繼續名列自由國家，在亞洲僅次日本。這是鼓勵，同時也是警惕。鼓勵台灣對民主價值的貢獻，卻也警惕著我們的自由可能會成為特定人士可操作的破口。

如果不能言論，自由還剩下什麼？今年言論自由日主題為「自由之前、民主之後」，從4月4日(星期六)至4月26日(星期日)在二二八國家紀念館有系列活動，除每周末安排影展及講座外，4月7日至4月26日的「那些年我們不能做的事」文物展，將展示那個時代不能唱的歌、不能讀的書、查禁的公文，歡迎大家一探究竟，體會言論自由得來不易。