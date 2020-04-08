搶先看！台灣研發武漢肺炎快篩劑　只需15分鐘跟驗孕一樣快

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）國家衛生研究院與國防醫學院預防醫學研究所今日公布新冠肺炎快篩試劑雛形，使用抗 SARS 病毒抗體為基礎，只需15分鐘即可完成快篩。

新冠肺炎(COVID-19，俗稱武漢肺炎)蔓延全球，清明連假過後台灣通報案例更暴增，如何在短時間內有效率的快篩病毒已成為全球致力的課題，台灣今（8）日公布只需15分鐘就能完成檢測快篩試劑，更開放招商力拼三個月內上市。

國家衛生研究院（國衛院）與國防醫學院預防醫學研究所（國防醫學院預醫所）共同合作，於今日舉辦非專屬授權技術說明會上發表快篩劑雛形，利用過去抗 SARS 病毒抗體為基礎，挑選出可辨識新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的抗體，投入新型冠狀病毒快篩試劑的開發工作。



新型冠狀病毒快篩試劑雛型(圖/國衛院)

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫說明，目前所開發的雛型已能辨識實驗室培養的新型冠狀病毒棘蛋白 (spike protein)。當滴入檢體後，測試線與對照線皆會顯現，也就是呈現二條線時判定為陽性；如果只有呈現一條線（對照線）時，則判定為陰性。整個測試時間，預計可在 15分鐘內完成。

廖經倫強調，初步結果顯示此快篩試劑雛型，對其他類型的人類冠狀病毒(OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A 型流感病毒(H1N1、H5N1、H7N9)等呼吸道相關病毒及腸病毒(EV71)，都不會有交叉反應。

廖經倫提及，此一快篩雛形並非試圖取代現行的核苷酸檢測，而是使用抗體抓抗原、蛋白質，兩者無法比較，而是要相輔相成。

廖經倫透露，下一步徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗的上下游廠商，並進行技術移轉，優化雛型後上市。