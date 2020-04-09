〈時評〉華南永昌證　金管會應給全國一個交代

華南金控旗下百分之百控股的子公司華南永昌證券，在3月間爆發操作衍生性金融商品不當，短短8個交易日內，出現高達34.12億元虧損，這麼嚴重的過失，充分顯示領導人根本無能，迄今金管會並未追究失職的華南金及華南永昌證券的責任，令人不解與遺憾。

華南永昌這次操作衍生性金融商品虧損的主要原因，是去年2月至11月間，發行過多指數型認售權證，結果遇上台股重挫，慘遭同業拿來當避險工具，造成鉅額虧損。華南金控及華南永昌內控、內稽顯然有不可原諒的失誤，風險控管形同虛設，這種過失，高管應該要負全責。

華南永昌對外粉飾太平，剛開始僅表示是避險不及，造成虧損，並未說出實情，直到證交所派員實地查核，才不得不揭露鉅額虧損實際金額，顯然已經違背金融事業誠信原則。

華南永昌這種操作衍生性金融商品的模式，根本就是豪賭，完全沒有專業可言，無風險意識，令人難以置信，任何內行人都知道遲早會出大事。其發行台股指數型認售權證，可容忍的台股指數波動度約19％，只要台股指數波動度在1.3%以內，就會賺錢，如超過就會以等比級數出現虧損，這是業界普通常識。3月12日以後，台股重挫，波動度高達70%，投資人拒絕售出，導致華南永昌鉅額虧損。也就是說華南永昌公開說明的避險不及，根本不誠實，推卸責任。

據了解，凱基證券這次也發行證售權證，大家拿華南永昌發行的認售權證，當避險部位，防止台股波動太大，華南永昌此時賭性大發，擴大部位對賭，完全沒有風險概念。由於認售權證槓桿倍數高達3、40倍，必須做好嚴格的風險控管，才不會蒙受鉅額損失。這已經不是該公司第一次操作衍生性金融商品出事，早在2018年購買康友-KY，暴跌時，就曾遭受鉅額損失，只是當時案件沒有爆發，被掩蓋虛飾了事，不料這次捅出更大紕漏。

據估計，華南永昌證券浄值原為130億元，扣除3月12日到23日虧損的34.12億元，僅剩97億元，資本額則為81億元，造成公司慘重的損失。由於這批權證到期日是在6月，以目前全球股災，公司將面臨投資人實現的嚴重壓力。損失歸屬於母公司業主權益佔26.07%，達華南金控浄值的3%。

為什麼華南永昌這一次會踢大鐵板，根本原因是其發行指數認售權證的隱含波動率，比市場上其他類型的權證低，例如相同條件的元大權證及群益權證的台股指數認售權證隱含波動率都在25％至30％，而華南永昌只有20％左右，自然容易成為其他券商套利的目標，投資人也樂於購買，但是華南永昌證一開始發行認售權證時，放空的台指期數量不足，農曆春節後，1月30日開盤日大跌500點，波動太大，導致期貨避險成本太貴，因此華南永昌開始買進6月到期的TXO(台指選擇權)賣權，想要降低成本。但遠月選擇權流動性較低，無法一次買滿，3月12日遇到股災，就導致鉅額損失。

全案爆發迄今，不見金管會進行究責，難道金管會忘記1995年霸菱銀行事件嗎？一個小小的新加坡交易員過度操作衍生性金融商品操作，導致虧損14億美元，終致擁有233年歷史的霸菱銀行在同年2月26日宣告破產。國內華僑銀行、上市櫃公司飛宏、宇詮、大騰，都曾爆發類此案例。身為國營行庫的華南金控，如何成為金融界的表率？金管會應該快刀斬亂麻，給全國一個交代。