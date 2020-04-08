中國武漢解封！恐政策如武漢病毒突變　萬人連夜逃出成隱憂

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)武漢今日凌晨解封，大批人潮連夜逃出，只怕政策如病毒一再突變，然而，夾在其中無症狀卻有傳染性的人將成為新一批隱憂，引發外界關注。

全球第一個爆出新冠肺炎(COVID-19，俗稱武漢肺炎)的城市武漢在今(8)日凌晨解封了，自1月23日宣布封城，這座城市裡的1千1百萬名居民歷經長達76日足不出戶的日子後，許多持有健康認證「綠碼」的民眾蜂擁出城，只怕政策突變再度被限制自由。

中國國家衛生健康委員會表示，湖北過去24小時沒有通報死亡病例，這是中國自1月開始公布數據以來，首度沒有新增死亡病例。然而，外界估計，武漢仍具有數萬名具傳染性的感染者，而大批離城的人，勢必造成新的一批隱憂。

綜合媒體報導，4月8日0時武漢75個卡點全數撤除，通道解封。許多高速公路收費站在解除管制前，車輛早已大排長龍，武漢國際機場的航班也恢復，離開武漢的火車票幾乎銷售一空，估計將有約十萬人在解封後的兩日內離開武漢。

陳先生接受《大紀元》訪問時表示，「趁今天晚上趕緊走。誰知道明天會不會有別的政策。因為最近又有人感染了，所以都急著出去，別到時候又封了，各個地方的政策都不一樣。」來自內蒙的劉女士說，「現在政策不知道怎麼變，能走趕緊走。一天一個政策，一天一個變化，還要是再關有點接受不了了。」

令人吃驚的是，雖然中國官方強調旅客不論搭高鐵、火車、飛機與長途客運出行，都必須持健康碼「綠碼」經測量體溫、身分核驗後才可乘車出行。但不少網友反映，出武漢市什麼都不檢查，直接出省。綠碼、核酸、復工證明都不用，一路通。但到了目的地要不要隔離，又是一回事，具體怎麼樣，還不清楚。

此外，滯留在武漢的台灣人仍有400多名，他們也可以憑健康證明離開武漢，但因必須搭乘包機回台，實質上仍無法回台，引起多人陳情並抱怨。陸委會昨天表示，尚待雙方溝通相關安排，如有進一步結果，將即時對外說明。