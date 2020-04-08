中國7日單日武漢肺炎零死亡 BBC：可信度存疑

中國7日首度回報武漢肺炎單日零死亡，但英國廣播公司（BBC）報導指出，中國造假歷史豐富，這個數字的可信度存疑。

中國當局數個月以來都在凌晨3時公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）最新疫情數字。截至4月7日，中國有8萬1740人確診，3331人死亡。

BBC記者白洛賓（Robin Brant）指出，回報數字究竟與實際情況相差多少，以及中國公開疫情的可信度都引發質疑。

畢竟在這個國家，控制疫情得當可以邀功。

報導指出，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾經讚頌中國「管控疫情的速度」與「防疫透明度」，儘管有來自WHO的溫暖，中國官方數據與號稱防疫成功的主張，仍持續遭到質疑。

英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）上週接受BBC訪問時曾說：「部分中國報告對於疫情的規模、病毒性質與傳染性，並沒有說清楚。」

美國總統川普上週說，中國的死亡數字似乎「有點樂觀」，美國議員也多次指控中國謊報感染規模。

根據目前全球疫情回報，美國的死亡人數已經遠遠超越中國，有些人想要向中國要答案，想知道如何「壓低曲線」，但也有越來越多人懷疑中國不老實。

報導表示，這種不信賴感部分來自造假歷史，部分則是因為不透明而種下的不信任種子。

中國公布的官方數據名聲不好，尤其在經濟方面。中國每季公布的GDP數據，長久以來都被認為「看看就好」，根本無法真實反映經濟實況。

在疫情爆發之前，中國的2020年經濟成長目標是6％，多年來幾乎次次達標，沒有誤差。但除了中國以外，幾乎沒有一個經濟體可以達到這種值得起疑的成果。

報導指出，如果中國連GDP這種重要指標都會造假，同樣重要的武漢肺炎數據會被如何對待，似乎不難想像。