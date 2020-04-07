侯友宜到校慰勞一線工作人員、視察社交距離

今(7)日是清明連假後上課的第二日， 新北市長侯友宜親自到文聖國小推動「校園防疫新禮貌運動」， 慰勞學校現場防疫工作人員， 並視察中央流行疫情指揮中心最新發布的「社交距離注意事項」 執行情形，現場了解學生在體育課上課過程中保持距離的情形， 視察幼兒園時還抽問小朋友對於這項新政策， 市長同時於現場致贈護手滋養霜給第一線教育夥伴， 希望修復大家因積極消毒而乾燥脫皮的皮膚， 守護學生的健康與安全之餘也能保重自己， 也再次叮囑學校防疫需要與時俱進，工作務必全力以赴， 堅守校園防線，讓學生們都能健康就學。

侯友宜市長表示，由衷感謝校內教職員工在政策宣布後極短時間內， 就已經針對最新防疫工作盤點，調整教學的措施。學校裡維持「 社交距離」執行上一定有難度，但必須要拜託大家克服解決， 讓師生在室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離， 希望每一間學校因應所屬的場地特質好好規劃。更重要的是， 一定要讓校內的所有教職員工生都要有意識隨時落實防疫細節， 才能避免疫情的擴散。抗疫是一場長時間的耐力賽， 感謝教育人員在工作崗位上無私付出，也請大家在公務繁忙之餘， 多注意自己及學生們健康。

文聖國小廖文志校長說，學校嚴格落實防疫政策「三級防護、 健康五原則」，除要求教職員工生在校期間佩戴口罩、量測體溫、 勤洗手外，並推動「校園新禮貌運動：防疫150、友愛0距離」， 宣導人人1口罩、洗手5步驟、生病0到校，希望做好防疫工作， 保持社交離的同時，也不影響彼此良好的關係。 同時加強親師生身體力行， 在教學上透過學生擔任防疫大使全面宣導， 並融入有趣的防疫教學活動，讓學童從生活中學習防疫新禮貌運動， 讓學童落實維持社交距離。

文聖國小在防疫工作上「軟硬兼施」，除加強各項防疫衛教宣導， 提升正確防疫觀念之外，也訂製「透明隔板」 供幼兒園孩童使用以確保幼童健康。同時校方亦將全校的洗手台、 飲水機、廁所等需要排隊的地點貼上明顯的標誌， 確保學童能維持社交距離。此外，也鼓勵全體師生勤運動、 走向戶外、養成良好的生活習慣，增強免疫力，落實消毒工作， 保持社交距離，使病毒遠離我們。

教育局表示，新北市以防疫為優先，持續超前部署， 對於中央流行疫情指揮中心所提供的防疫建議， 均在第一時間透過網路群組快速、全面通知各校校長， 以利落實各校防疫工作，社交距離有助於降低感染風險， 新北市排除萬難一定要做全力推動本項政策， 全力防堵嚴重特殊傳染性肺炎疫情進入校園， 以保護我們新北市最重要的寶貝們。 讓學生們有機會繼續留在學校安心學習。