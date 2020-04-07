衝擊過後 美國特別股表現依然可期

自2月中下旬以來至3月底，不僅全球股市重跌達20~30%，連黃金3月份價格最深跌幅也高達12.4%，具有股債雙重特質的特別股也不例外。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有的表現。
粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響，國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，3/16 VIX指數一度飆升至82以上來到歷史高點，銀行拆款利率驟升，在極度保守下，市場流動性緊縮，並出現非理性拋售求現的現象，自2月中下旬以來至3月底期間，不僅全球股市重跌達20~30%，連基本面無礙、具有避險功能的黃金價格3月份最深跌幅也高達12.4%。
而具有股債雙重特質的特別股也不例外，標普美國特別股指數3月最深跌幅也逾30%。由於除美股震盪劇烈外，因企業信用風險升溫，市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由0.5%強彈至1.18%，故造成美國特別股表現異常。
進一步來看，粘瑞益說明，近期美國特別股重挫，主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售，並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象。此外，美國特別股自3/18後已出現反彈，主因乃在於FED不僅3月意外降息4碼至0~0.25%，之後更採取購債無上限、針對企業信貸提供資金、並重啟部分金融海嘯時期的政策工具，在大量的資金釋出後，有助於改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。因此，預期後續市場將回歸理性判斷，美國特別股有望重新回到原本應有股債雙重特質的表現。
而就長期而言，粘瑞益認為，因預期下半年疫情有望獲得控制，美股亦有反轉機會行情，近期標普美國特別股指數震盪下行，評價面上估值反而相對合理，且殖利率亦有望較高，反而具有長線配置價值。根據歷史經驗，過去在金融海嘯時期，標普美國特別股指數自2008年高點以來截至2009年低點，在市場陷入恐慌情緒下，大波段下跌幅度甚至超越S&P500指數，但在金融海嘯後，標普美國特別股指數2009年低點到高點漲幅達149%，表現超越S&P500指數的67%，顯示反彈時特別股表現有望更加優異。因此，在此波美股重挫之後，儘管美國特別股礙於當前情勢，短期不排除仍有震盪表現，但在評價面合理、且長線美股並未看壞之下，投資人仍可分批逐步進場佈局，再加上特別股具有債券特性以及波動相對股市低的優點，未來仍有表現空間，投資人無須過度擔憂。
而在美國特別股的標的選擇上，除了一般主動型基金外，粘瑞益建議投資人可選擇ETF商品，如富邦美國特別股(證券代號：00717)，由於指數投資於一籃子股票，且於集中市場上掛牌交易，不僅能夠幫助投資人分散風險、以及免去選股作業外，投資人可在台灣輕鬆以新台幣交易，更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點。因此建議投資人此時可以分批逐步進場佈局，美國特別股ETF未來仍有表現機會，是穩健型投資人資產配置的優質選項。
美國特別股 vs. S&P500指數過去表現概況
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指數
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2008年高點
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金融海嘯低點(2009年)
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漲跌幅
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美國特別股
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941.37
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303.66
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-67.74%
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S&P500
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1468.36
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676.53
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-53.93%
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指數
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2009年低點
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2009年高點
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漲跌幅
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美國特別股
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303.66
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756.71
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149%
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S&P500
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676.53
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1127.78
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67%
備註：美國特別股係指標普美國特別股總報酬指數
資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：2008~2009