衝擊過後 美國特別股表現依然可期

自2月中下旬以來至3月底，不僅全球股市重跌達20~30%， 連黃金3月份價格最深跌幅也高達12.4%， 具有股債雙重特質的特別股也不例外。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，近期美國特別股重挫， 主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售， 並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象， 預期後續市場將回歸理性判斷， 美國特別股有望重新回到原本應有的表現。

粘瑞益指出，近月受到新冠肺炎疫情擴散以及國際油價重挫影響， 國際金融市場震盪加劇，投資人恐慌情緒增強，3/16 VIX指數一度飆升至82以上來到歷史高點，銀行拆款利率驟升， 在極度保守下，市場流動性緊縮，並出現非理性拋售求現的現象，自 2月中下旬以來至3月底期間，不僅全球股市重跌達20~30%， 連基本面無礙、具有避險功能的黃金價格3月份最深跌幅也高達12 .4%。

而具有股債雙重特質的特別股也不例外，標普美國特別股指數3月最 深跌幅也逾30%。由於除美股震盪劇烈外，因企業信用風險升溫， 市場贖回壓力更加重恐慌拋售壓力，3月初至中旬美債殖利率一度由 0.5%強彈至1.18%，故造成美國特別股表現異常。

進一步來看，粘瑞益說明，近期美國特別股重挫， 主要來自系統性風險的干擾，市場短線恐慌拋售， 並非完全來自個股基本面問題，因此漲跌幅異常跳動應屬暫時現象。 此外，美國特別股自3/18後已出現反彈，主因乃在於FED不僅 3月意外降息4碼至0~0.25%，之後更採取購債無上限、 針對企業信貸提供資金、並重啟部分金融海嘯時期的政策工具， 在大量的資金釋出後， 有助於改善因流動性異常而導致的恐慌性賣壓。因此， 預期後續市場將回歸理性判斷， 美國特別股有望重新回到原本應有股債雙重特質的表現。

而就長期而言，粘瑞益認為，因預期下半年疫情有望獲得控制， 美股亦有反轉機會行情，近期標普美國特別股指數震盪下行， 評價面上估值反而相對合理，且殖利率亦有望較高， 反而具有長線配置價值。根據歷史經驗，過去在金融海嘯時期， 標普美國特別股指數自2008年高點以來截至2009年低點， 在市場陷入恐慌情緒下，大波段下跌幅度甚至超越S&P500指數 ，但在金融海嘯後，標普美國特別股指數2009年低點到高點漲幅 達149%，表現超越S&P500指數的67%， 顯示反彈時特別股表現有望更加優異。因此，在此波美股重挫之後， 儘管美國特別股礙於當前情勢，短期不排除仍有震盪表現， 但在評價面合理、且長線美股並未看壞之下， 投資人仍可分批逐步進場佈局， 再加上特別股具有債券特性以及波動相對股市低的優點， 未來仍有表現空間，投資人無須過度擔憂。

而在美國特別股的標的選擇上，除了一般主動型基金外， 粘瑞益建議投資人可選擇ETF商品，如富邦美國特別股(證券代號 ：00717)，由於指數投資於一籃子股票， 且於集中市場上掛牌交易，不僅能夠幫助投資人分散風險、 以及免去選股作業外，投資人可在台灣輕鬆以新台幣交易， 更具備交易成本較低、投資操作上更有彈性等優點。 因此建議投資人此時可以分批逐步進場佈局，美國特別股ETF未來 仍有表現機會，是穩健型投資人資產配置的優質選項。

美國特別股 vs. S&P500指數過去表現概況

指數 2008年高點 金融海嘯低點(2009年) 漲跌幅 美國特別股 941.37 303.66 -67.74% S&P500 1468.36 676.53 -53.93% 指數 2009年低點 2009年高點 漲跌幅 美國特別股 303.66 756.71 149% S&P500 676.53 1127.78 67%

備註：美國特別股係指標普美國特別股總報酬指數

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：200 8~2009