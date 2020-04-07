LINE SPOT推「點餐外帶」服務 首波500店家上線

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為輔助餐飲店家串接LINE平台，並呼應中央流行疫情指揮中心推動社交距離，通訊軟體LINE今天宣布店家查詢服務「LINE SPOT」新增點餐外帶功能，首波上線近500家店家。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，越來越多民眾偏好在家用餐，讓實體餐飲店家的生意受到不小衝擊。

LINE表示，希望透過啟用LINE SPOT的「點餐外帶」功能，協助更多餐飲店家增加曝光與訂單，以及減少聚餐與群聚的接觸機會。

LINE SPOT「點餐外帶」首波上線店家近500家，包括瓦城、1010湘、大心、 海壽司等知名連鎖餐廳品牌，還有早餐店、手搖飲、炸物，等各式選擇，地區以北部為為主，至於中部、南部、東部的人氣店家，未來也將持續上架。

LINE SPOT 的「點餐外帶」不用額外下載 App，LINE用戶於聊天室下方「＋」選單中點選LINE SPOT，在LINE SPOT首頁橫幅的第二格進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以點餐外帶，並進行線上點餐付款，在預約時間抵達餐廳取餐，也可一鍵分享這家餐廳到LINE聊天室。

為鼓勵用戶體驗「點餐外帶」的便利功能，2020年4月7日起，只要透過LINE SPOT在活動指定餐廳完成「點餐外帶」訂單，前1,000名可獲得LINE POINTS 15點的獎勵，送完為止。