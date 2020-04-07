自家爆囤糧潮還出口500噸大米？ 中國網友憂大饑荒將至

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國爆發武漢肺炎，短短數月肆虐全球，造成上百萬人確診，7萬多人死亡。各國為穩定國內糧食供應，紛紛禁止或限制糧食出口。中國卻倒行逆施，出口500噸大米援助非洲。在此同時中國國內傳出民眾搶米囤油的消息，街上賣糧油的店都賣光關門了。

《新唐人電視台》報導，「財經冷眼」4月6日在推特上貼出中國海關總署3月27發佈的新聞，內容提到中國江蘇省連雲港裝載核對500噸大米的照片，準備出口送往非洲。

在這疫情時刻，全球產糧國禁止糧食出口的關鍵時刻，讓人擔心中國上世紀60年代發生的全國性糧荒再次發生。

在中國被譽為水稻之父的袁隆平接受官媒採訪時曾表示，中國糧食是不夠吃的，要進口一部分。舉個例子，大豆也是不夠吃，中國人吃豆腐，每年進口大豆七八千萬噸。如果人家一卡你，不賣糧，那就麻煩了要餓肚子。這個是個大問題。

而中國疫情才剛趨緩，復工在即，中國政府就開始出口大米，讓許多網友大為光火。

《大紀元》報導，中國社群媒體微博、微信近期瘋傳由於全球多個產糧國禁止糧食出口，恐有爆發糧食供應危機的消息，中國各地大批民眾瘋狂搶購大米、麵條、油等基本糧食，排隊人潮綿延不絕，多家超市的糧食皆已售罄。

中國國家糧食儲備局乃至安徽、重慶當地政府出面表示，國內糧油供應充足，沒有斷糧危機，民眾不必囤購。

但民眾不買帳，有家住武漢的大學生表示，自己父母是「體制內」的人，這次爸爸斬釘截鐵地說一定要囤糧，政府闢謠了才需要囤。因為疫情關係，國內產糧區受影響減產，糧食供應的確有機會出現問題，民眾基於擔憂而搶購糧食是有道理的。

「體制內」一般泛指在中國政府機關、國有企業、事業單位等組織中工作的人。

《自由》報導，湖北的某些小縣城開始搶購糧米，湖北各地方政府被迫發文闢謠，強調糧油庫存充足，全市可使用3個月，呼籲民眾不要驚慌。

但當地民眾不買帳，有湖北鄂州市的網友在推特上轉發一段影片，內容顯示鄂州街上所有賣糧油的店都賣光關門了，並回嗆「如果庫存充足，為什麼這些店會強制關門不讓賣了？」。