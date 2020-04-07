【快訊】安倍就武漢肺炎疫情發佈「緊急事態宣言」 日本7個地區進入一個月緊急狀態

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本媒體報導，首相安倍晉三今天(7日)在新型冠狀病毒(武漢肺炎, COVID19) 感染症對策總部會議上，向7個都府縣發佈了緊急事態宣言。

這7個地區進入為期一個月緊急狀態，期間為4月7日至5月6日。

根據日本政府先前規劃，「緊急事態宣言」將以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都縣為實施對象。

共同社昨(6日)引述安倍晉三在官邸向媒體表示：「不會實施像海外一樣的封城措施。」，同時將實施項目規模達到108兆日圓（約30兆台幣）的經濟對策。

對於收入大幅減少的家庭和中小企業，將發放逾6兆日圓（約1.6兆台幣）現金。

另一方面，鑑於日本東京都內新型冠狀病毒疫情擴大，駐日美軍司令部6日也宣佈關東地區的基地和設施，進入公共衛生緊急狀態，並決定強化對策。

台灣中央社7日報導，首相安倍晉三政府今天雖發布「緊急事態宣言」，作為抗疫最終手段，但日媒分析中央政府權力依然有限。

「日本時報」（The Japan Times）報導，外界先前憂心，安倍與中央政府可能依法獲得廣泛和具限制力的權力。曾有記者在記者會上質疑安倍，緊急事態宣言有無可能成為實施更極端控制的墊腳石，進而傷害言論自由。

但根據緊急法令，日本中央政府權力相對受限。事實上，日本並沒有可依法祭出嚴厲懲罰的執行機制。且執行防疫措施的權力大多被賦予地方領袖。相較於其他國家宣布的緊急狀態，日本版緊急事態更強調地方。

首相宣布緊急事態後，都道府縣知事可「籲請」居民若非必要應待在家中。政府強烈期待居民能遵守相關方針，但若民眾不遵守，無法依法處罰。

都道府縣知事也能籲請學校、保育所、電影院與其他公共場所暫時關閉。至於辦公室，都道府縣政府則將要求他們「徹底實施感染防控措施」。

若有機構拒絕配合政府，都道府縣政府可接著下令關閉機構，並公布其名稱，實質上讓這些機構蒙羞。但法律未規定其他處罰方式，例如逮捕拒絕配合的個人等。

相關法律終究出於人權與憲法因素等考量，限制了中央政府的權力，轉而訴諸民眾對政府「籲請」力量的集體信任感。

另外，若發生病患人數遽增的情況，都道府縣政府也可徵用土地興建臨時醫療設施，就算地主拒絕仍可強制徵用。各地政府還可下令醫藥與食品供應商把貨物賣給當局，若供應商拒絕，政府可強制採購。

日本從中央到地方的各級政府已指定基礎公用事業、交通和物流公司，以及日本放送協會（NHK），作為「指定公共機關」。緊急事態宣言生效後，這些機關就得配合宣導資訊和遞送必需品。

反對派人士之前對安倍政府可能下重手防疫的任何跡象予以抨擊，內閣府副大臣宮下一郎（Ichiro Miyashita）本月稍早暗示商業廣播公司可能受到規管，就引來反彈。宮下隨後坦承發言不正確。