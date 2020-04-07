紀念鄭南榕　蔡英文：言論自由社會才有假訊息免疫力

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）今（7）是民主運動人士鄭南榕殉道31週年，也是國定「言論自由日」，總統蔡英文在午間透過臉書緬懷鄭南榕，並表示擁有言論自由的社會，才有對抗假訊息的集體免疫力。

蔡總統表示，「有言論自由的社會才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力，這就是31年前，Nylon（鄭南榕別名）用生命給台灣人民留下的遺產。」

蔡總統提及，「此時此刻，全世界的人們都在和疫病戰鬥。而我們相信，越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心。」

鄭南榕在1984年與前總統陳水扁及前立法委員李敖等人共同創辦發行黨外運動雜誌《自由時代》週刊批判時事、「爭取百分之百的自由」；鄭南榕多次發起要求民主化改革的活動，並公開主張台灣獨立。1989年4月7日，鄭南榕因涉嫌叛亂被傳喚出庭，但他拒絕遭警方拘捕，於雜誌社自囚71天後自焚殉道。

行政院於2016年12月核定4月7日為「言論自由日」，並表示其目的不只於紀念過去，更藉此宣示政府對未來台灣言論自由嚴峻挑戰的重視。

準副總統賴清德也在午間透過臉書呼籲民眾勿以言論自由之名散播假訊息，「我們要珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名散播假訊息，侵蝕民主家園。」

賴清德指出，「Nylon說『剩下的，就是你們的事了』， 31年後的今天，我們依然面臨許多挑戰和威脅，各種假訊息充斥，利用台灣的言論自由製造紊亂，威脅民主體制。」他向鄭南榕及其他民主運動先賢致敬，並呼籲社會莫忘歷史，也莫忘持續守護的珍貴民主。