【武漢肺炎】武漢定8日解除封城令　專家：「無症狀」感染者還有1至2萬、防控不可鬆懈

圖為4月1日一名乘客用手機掃瞄武漢地鐵站的QR Code, 以便取得獲准進站的「綠燈」。(美聯社) 圖為4月1日一名乘客用手機掃瞄武漢地鐵站的QR Code, 以便取得獲准進站的「綠燈」。(美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）蔓延全球的武漢肺炎疫情，據信源自中國湖北省會武漢市，當局自1月23日下令封城，預定將在明天(8日) 解封。不過有專家推估，目前當地的「無症狀」感染者至少還有1萬至2萬人，防控仍不得鬆懈。

大紀元新聞網7日報導稱，有網傳音頻指出，現在武漢的危險程度，比當時「小區」(社區) 完全封閉的時候還要危險!

根據美聯社報導，解封之後的中國各地，憑藉智慧手機上的「健康碼」電子系統，對疫情進行管控。不論搭地鐵、住飯店或尤其地區進入疫情發源地: 武漢市，都要出示有效的「綠色健康碼」。

以「杭州健康碼」來說，分成「綠色、黃色、紅色」3種動態管理，綠色代表「健康通行」；黃色代表要進行7天的集中或居家隔離，必須連續7天健康打卡，才會由黃轉綠；紅色則代表要進行14天集中或居家隔離，連續14天健康打卡才會由紅轉綠。

中共官媒人民日報旗下的健康時報6日報導，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯表示，由近期普查資料來看，武漢的無症狀感染者占0.15%至0.3%左右，也就是大約有1萬至2萬人，雖然現在看來無症狀感染者的傳染性比較低，但終歸是有傳染性的，還是需要警惕。

報導引述楊炯說，武漢當地還是有點危險的，4月8日解封後，人口流動更大，更要謹慎。

台灣中央社7日稱，儘管這則報導已在健康時報官網被消失，不過其他中國媒體如「封面新聞」等，仍轉載楊炯的說法。

此外官媒「中國新聞週刊」日前報導，華中科技大學公共衛生學院鄔堂春團隊3月6日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發表的論文稱，武漢至少有59%的感染病例是未被發現的，其中可能包括無症狀和症狀輕微的病例。

「封面新聞」報導則指出，無症狀感染者的篩查與報告，讓武漢無疫情社區的認定如坐「過山車」(雲霄飛車) ，「今天可能被認定為無疫情社區，因為無症狀感染者的發現，無疫情社區明天可能就會被取消」。

據悉，昨(6)日有7份社區資訊通報顯示，其中5個社區，已被暫停無疫情社區的認定。

至於無症狀感染者難以防範的原因，報導引述華中科技大學同濟醫學院法醫系教授劉良說，感冒或普通肺炎，病毒一般從上呼吸道下去，會引起咳嗽、咽痛、咳痰，武漢肺炎完全是反著來，從目前解剖案例來看，是由下呼吸道往上呼吸道走。

劉良是全世界首位解剖罹患2019冠狀病毒疾病死者病體的專家。

他表示，這就能解釋為什麼患者不流清鼻涕，也沒有打噴嚏，因為上呼吸道沒有刺激，咳嗽也就是乾咳，沒有痰，「發燒也不像感冒發燒，不會伴隨著馬上出來，等他發燒的時候，病變已經開始好多天了」。

大紀元新聞網7日報導，昨天（4月6日），還有網傳音頻說，上海援鄂(湖北省簡稱「鄂」)醫療隊的人員說，現在武漢的危險程度比當時「小區」(社區) 完全封閉的時候還要危險，不斷有新確診的病人，有些病人身上甚至同時有兩種新冠病毒，但當局為了保證「可控」局面而不往上呈報，同時武漢還有很多無症狀感染者。

上海援鄂醫療隊的人員形容：「這個病毒太狠了。」

（音頻有字幕）武漢網友提醒群友繼續待在家別出門| 大紀元新聞