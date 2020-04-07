高雄海洋局防疫不打烊 關懷外籍船員最暖心

高雄市政府海洋局於4月5日由局長趙紹廉率領漁船防疫關懷組一行人實地前往前鎮漁港進行14艘原船檢疫遠洋漁船查訪，對於3月19日後進港的遠洋漁船逐艘進行外籍船員點名及體溫量測，確保該等外籍船員均依規定留置在船，並與現場漁船主進行遠洋漁船防疫及產業紓困等意見交流，關懷結束後並贈送時令水果給船員補充維他命C，以感謝這群來自遠方漁業好夥伴的辛勞付出。

海洋局說明，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布自109年3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，致遠洋漁船境外僱用外籍船員無法搭機入境，另外隨船進港的外籍船員亦因移民署未核發停留簽證無法下船，導致外籍船員無法下船協助漁船整補，遠洋漁船出港作業受到延滯，影響後續作業期程。

海洋局趙局長表示，對於19日起進港遠洋漁船，海洋局要求船主必須管制外籍船員不得下船外，並進行14天原船檢疫，早晚清點人數及量測體溫，並將船員體溫資料每日回傳海洋局密切監控，該局關懷小組亦每日實船查訪，確保防疫無漏洞，迄今無發現船員體溫異常之情形。

海洋局趙局長表示，現階段防疫優先，任何可能造成防疫破口的產業活動都應該受到嚴格規範與管理，但我國遠洋漁業年產值近新台幣400億元，高雄市為遠洋漁業指標城市，遠洋漁業產值約280億，產業經濟鏈龐大，影響甚鉅。

趙局長表示，海洋局及漁業署秉持「防疫無破口，產業要發展」，分別邀集各漁業公會、衛生局及中央相關部會等相關機關經過多次開會研商後，農委會研擬「遠洋漁船境外僱用外籍船員入境防疫措施」，並依據「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條報請指揮官同意採取必要措施，經中央流行疫情指揮中心第19次會議通過，自4月1 日起施行，遠洋漁船境外僱用外籍船員，依規定完成檢疫後始可入境。

至於109年3月19日至3月31日進港的遠洋漁船，符合農委會、移民署及本府衛生局所定規範下，均可補辦申請程序。未來海洋局將持續配合中央防疫策，落實遠洋漁船防疫管理。（新聞轉載自新住民全球新聞網）