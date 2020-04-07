總統疫情以來首次線上接見 與密涅瓦大學生分享抗疫經驗

蔡英文總統透過視訊與國際創新學府密涅瓦大學畢業班的19位同學分享臺灣面對武漢肺炎挑戰的經驗。（照片來源：總統府） 蔡英文總統透過視訊與國際創新學府密涅瓦大學畢業班的19位同學分享臺灣面對武漢肺炎挑戰的經驗。（照片來源：總統府）

蔡英文總統6日上午透過視訊，與國際創新學府密涅瓦大學（Minerva Schools at KGI）畢業班的19位同學分享臺灣面對武漢肺炎挑戰的經驗，也勉勵同學們在不斷改變的世界中，勇於面對及接受挑戰。行政院政務委員唐鳳亦在座一同會晤。

這也是武漢肺炎疫情以來，為落實防疫社交距離相關規範，總統首次透過「線上接見」方式會見賓客。密涅瓦大學是以全球城市為教室、沒有校園的實驗大學，自一年級下學期起，學生每個學期會移居到一個不同的城市，包括美國舊金山、印度海德拉巴、韓國首爾、阿根廷布宜諾艾利斯、德國柏林、英國倫敦、臺灣臺北，共七個城市。同時，密涅瓦大學也以完全於線上進行課程聞名，這次所使用的視訊平台，即是該校日常的互動式學習系統「Forum」。

總統以英文致詞時表示，很高興臺北被列為密涅瓦大學的學習目的地之一，相信同學們在臺北的生活必定使他們的學習經驗更加充實。她提到，同學們在一個充滿挑戰的時刻來到臺北，我們看到新型冠狀病毒對全世界人類造成災難性的影響，但同學們可能也發現，臺北提供了一個相對安全及健康的環境。除了醫療及公衛專業人員的努力外，臺灣有許多特色讓我們在面對當前全球危機時，能夠相對成功。（新聞轉載自新住民全球新聞網）