【武漢肺炎】台灣7日新增3例境外移入　華航紐約返台航班再增1人 共10人確診

截圖自中央流行疫情指揮中心-04/07直播記者會。 截圖自中央流行疫情指揮中心-04/07直播記者會。

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增3例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，均為境外移入，個案皆有腹瀉、嗅覺遲鈍等症狀，發病前分別曾前往英國、荷蘭、比利時、法國和美國。截至今日全台共376人確診、5人死亡。

指揮中心表示，今日新增3例境外移入個案，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27日至30日，發病日介於3月30日至4月4日，出國目的為就學及探親，發現管道為居家檢疫(案374、案375)及居家隔離(案376)。

案374於去年9月中前往英國就學，3月29日入境後返家進行居家檢疫，4月4日起出現腹瀉、咳嗽、流鼻水、嗅覺遲鈍等症狀，5日主動通知衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案375於2月25日至3月27日至法國探親，期間曾至英國、荷蘭、比利時旅遊，個案返國後進行居家檢疫，陸續於3月30日至4月2日出現鼻塞、喉嚨不適、失去嗅覺、微喘、發燒、腹瀉等症狀，4月3日聯繫衛生單位後就醫採檢，於今日確診。

案376為案370友人，於美國就學，3月30日與案370、371一同返國，居家檢疫期間因返國搭乘的華航班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。案376於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

這班3月30日自紐約返台的華航CI011班機，有空服員13人、旅客共323人，至今全員336人之中，加上今日確診的案376，目前已有10名旅客確診武漢肺炎。指揮官陳時中表示，目前研擬針對此班機全員採檢。