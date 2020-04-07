台南蜜棗好滋味征服日本 星馬加拿大都買得到

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台南神農謝明樹種植的高品質「珍蜜」蜜棗，2018年首度代表台灣外銷日本，大獲好評，成功提高台灣蜜棗能見度。今年外銷日本的蜜棗中，每3顆就有2顆來自他的果園，外銷版圖遍及中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國，國內市場如美式賣場及社區超市都買得到。

台灣蜜棗目前正值採收期，具有甜柿外型，體積如小蘋果的「珍蜜」品種，皮薄多汁又稱「爆漿蜜棗」，甜度達14至16度，極具產銷競爭力。

台南市楠西區農友謝明樹中年從造船公司轉業，期間曾種植木瓜、鳳梨、芒果、西瓜等多種水果，秉持不斷鑽研、主動研發的精神，從挫折中改善栽培管理技術，種植適地適種的果物，提升產量及品質，所培育的高品質「珍愛」、「珍蜜」蜜棗品種成功征服日本人的胃。

謝明樹培育的優質「珍蜜」，107年3月首度代表台灣外銷日本，即大獲日本好評，108年進軍東京食品展，提高台灣蜜棗在世界的能見度，今（109）年外銷日本的蜜棗中，每3顆就有2顆來自他的果園，外銷版圖遍及中國、香港、新加坡、馬來西亞、加拿大等國，國內市場如美式賣場及社區超市都買得到。

台南市長黃偉哲表示，只要水果品質好，不怕沒有高端市場，台南優質蜜棗行銷到加拿大、日本、香港等地，創造許多外匯商機，成就台灣之光，而且蜜棗富含維他命C，可增強身體免疫力，是絕佳的防疫水果，值得民眾購買品嚐。