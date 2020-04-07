安倍今晚公布「緊急事態宣言」　日媒獨家：電影院、百貨業恐在限制名單內

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本首相安倍晉三為因應2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情，今（7）日聽取專家意見並赴國會報告備詢後，預計於今晚7點召開記者會，將基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，針對7都府縣實施一個月。

共同社報導，安倍昨日接受媒體訪問時表示，日本不會實施像海外一樣的封城措施，公共交通工具仍會運作，強調盡可能在維持經濟、社會活動的情況下防止疫情擴大。

安倍就宣言解釋，這是為了極力減少人與人的接觸，謀求進一步的配合協助，力求完善醫療體制，避免確診個案急速爆增，導致醫療體制崩潰的情形。

一旦公布公布「緊急事態宣言」後，對象地區的知事可以採取如下措施：（1）要求避免不必要非緊急的外出；（2）要求或指示停止或限制使用學校、電影院等；（3）強制徵用醫藥品等。此外還可命令食品和醫藥品等物資的出售、保管，並規定了不配合時的處罰措施。

安倍在上午聽取完諮詢委員會的報告後，將出席眾議院及參議院的「議院運營委員會」，就公布「緊急事態宣言」進行向國會的事前報告，並接受議員質詢；接著會在傍晚舉行中央政府的對策本部會議，正式公布宣言。

根據日本政府目前規劃方向，「緊急事態宣言」將以東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣及福岡縣等7都縣為實施對象，預計今晚7點（日本時間）公布，明天起生效至5月6日止，為期約一個月。

另外，引述共同社獨家報導，為防止新型冠狀病毒疫情擴大，日本政府開始探討無關面積大小，把大學和學校、電影院、劇場、百貨店等作為可以基於7日發佈的緊急事態宣言，要求限制使用等的對象。小規模場所也包含在內。政府相關人士6日透露了該消息。鑑於大阪市發生了集體感染，Live House或許包含在內。

據相關人士介紹，被例舉為對象的除了學校和社會福祉設施外，還有劇場、集會場所、電影院、百貨店、體育館和夜總會等。也計劃包括賓館和酒店舉辦活動和集會的空間。

至於，經營食品和藥品、醫療器械、汽油等生活不可或缺商品的店舖預計不屬限制對象。