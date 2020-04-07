驚爆武漢民眾領到「百家灰」 火葬場工人：屍體太多了沒辦法

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢3月底開放漢口、武昌等8個殯儀館，通知民眾前往領取親屬骨灰。現在傳出很多人拿到的骨灰居然不是家人的！

有火葬場工人表示，屍體太多了，燒出來的灰來不及裝盒，堆在大筐裡忙完才分裝。大家都是中國人，不用分那麼清楚。此外，想領骨灰的民眾還得有「官方」身份，否則根本連骨灰都拿不到，令人咋舌。

《新唐人電視台》報導，武漢官方3月底開放民眾前往武漢市8個殯儀館領取親屬骨灰，每日限領500個，預計4月4日發放完畢，間接洩露當地武漢肺炎真正死亡人數。而民眾在殯儀館前排隊的照片隨即遭中共官方刪除。

有武漢網友抱怨，過去十幾天來，家屬領到的骨灰相當錯亂，有人說母親的骨灰居然比叔叔的骨灰還要重上2斤、沒有牙齒問題的死者骨灰卻出現烤瓷牙，甚至女士的骨灰裡出現男士用的皮帶金屬頭等，讓人擔心拿到的是「百家灰」。

有武漢殯儀館內火化的工人說，「骨灰與親人的不符合很正常，當時拉進來的屍袋都有名牌，有的在路上掉了找不到。那時候特別忙，一個爐子一天要燒十幾具屍體。屍體太多了，燒完了刮出來的骨灰來不及裝盒子，有時候堆一個大筐子裡，忙完了才分裝骨灰盒，貼上姓名。混合了也是難免，反正都是肺炎死的武漢人，大家不用分那麼清楚。」

中國經濟學家秦鵬3月29日在推特貼出截圖，內容提到武漢的殯儀館「統計死亡登記人數，把骨灰全部混合等分，然後按照登記領取，是不是親人不重要，都是中國人，不登記連骨灰都沒有」，驚悚的實情讓人驚訝。

許多網友留言，「死亡數字是國家終極機密，殉難者沒留下名字，骨灰成了拼盤」「按我說領也不用排隊辦手續了！直接放幾千個廣場一擺，想要的自己抱一壇回家就行了！反正是不是自己的親人誰也不知道了！」

「啥叫死無葬身之地，這就是。」

「我一直就懷疑，這種情況下就共匪的管理水平以及價值信仰，死了一燒而已，還會費那大精力去分清這堆是誰的？君不見徵大學生宿舍時所有物品一股腦亂扔之狀況，必同出一轍」

「成千上萬死人的混合骨灰裝了一大桶，然後就像犯人領盒飯一樣，登記的就拿個盒子，給你一勺骨灰」

而截至4月07日，武漢市官方公佈的確診人數為50008人，死亡人數2571人。

當地一位三甲醫院急診科醫生表示，疫情期間，尤其是1月下旬至2月上旬的20天裡，由於核酸檢測不足，其醫院同期有幾乎與武漢肺炎確診死亡病例數量相當的疑似病例去世，至於在家中死亡及其他非新冠死亡病人的具體數字，只有街道及民政部門掌握。

武漢殯儀館的排隊人龍也間接證實了之前網路上的爆料，《大紀元》報導，武漢的火葬場24小時運轉，一天最多可以焚燒576具遺體，由於搬運屍體的人力不足，還祭出高薪搶人。

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此外，有知情人表示，骨灰並不是每戶家庭都能領，有家屬直到現在還沒收到領取骨灰的消息，也有人表示接到殯儀館電話，被告知過世家人的骨灰需要等上半年才領得到。

更有武漢當地人說，現階段能領到骨灰的都是「體制內」的人，才能提早領到親人骨灰回家安葬。