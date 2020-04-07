〈時評〉企業紓困要杜絕弊端 不容許發國難財

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟，政府決定加強紓困，協助人民渡過難關，對此我們舉雙手贊成，並且期待劍及履及，趕快做，以發揮及時救援的效果。

但是，在紓困的過程中，我們卻要提醒政府，一定要防止利用特權不當紓困或貸款，杜絕混水摸魚，圖謀私利，或趁機訛詐國庫，發國難財情事發生，更要避免把金融機構或國營行庫當作私人金庫，亂塞紓困案給銀行，以避免拖垮銀行，影響金融穩定，甚至造成金融風暴，那問題更麻煩。

國營行庫的公司治理一直是大問題，酬庸色彩太濃，高管專業經營能力及風險控管差，例如3月華南金控子公司華南永昌證券，因操作衍生性金融商品失控，竟在8天之內慘賠34億元，就是典型的例子，這樣的風險管理簡直荒謬。而國營金融機構屢爆弊案，造成國家及投資人的損失，更令人遺憾。

每一個弊案，幾乎都是藉紓困之名，而行利益輸送之實，背後都有太多不堪聞問的醜聞，例如潤寅案，以一個3億元資本額的小公司，可以掏空國營行庫205億元，而慶富案是一個5億資本額的公司，掏空國營行庫154億元，國營行庫當初是怎麼評估風險的？幾乎完全失去專業判斷的能力及風險控管，也沒有做到債權確保，全案不了了之，造成國家重大損失。這些紓困弊案都不應該在這次新冠肺炎紓困案中出現。

最近政府要找八大國營行庫，對航空業包括華航、長榮、星宇等，提供500億元的紓困。航空業的困境，人盡皆知，也確實應該協助，但是在紓困的同時，建議政府要尊重國營行庫的專業評估及自主權，畢竟每一家行庫，都有數萬名股東，也牽動國家金融穩定。至於可以融資多少金額，應由各行庫在債權確保的情況下，依專業自主決定，如有不足，再由航空公司發行公司債或特別股向社會募款，都是可行辦法。

在此同時，航空公司也要自救，像華航必須重新整頓，去除沉重的人事及營運包袱，而政客們以後尤需自我克制，尊重華航獨立經營，不可藉機謀私，動輒向華航要求各種特權優惠，例如免費機票或升等，以免造成華航沉重的營運成本，或在其採購飛機時，濫施壓力，圖謀私利，讓華航有乾淨的營運空間，此時自助人助，才有重生的機會。

再說到國發會最近表示，將針對新創事業的困境做紓困，事實上確有不少新創事業遭遇困境，需要協助，但是，期待國發會一定要秉公處理把持專業，不可以再有過去類似如興案、三顧案、聯合再生，悖離專業的紓困案發生，造成國家嚴重的損失。以期讓紓困的美意不要被扭曲，而真正需要幫助的新創企業，才能再獲重生。

台灣經濟現在的困境，確有不少企業及勞工需要協助，政府有必要儘快伸出援手，助其渡過難關，但是如何紓困，不僅考驗政府的魄力、能力，更重要的是政治人物的操守，絕不容許有營私舞弊，發國難財的情事發生，期待那些受疫情衝擊影響的企業或勞工，都能渡過難關，才是國家社會之福。