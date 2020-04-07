玉山降下4月雪　積雪深達14.5公分　配合防疫 高風險族群禁止登山

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）受到這波東北季風增加華南雲雨區東移雙重影響，玉山從昨（6）日早上到今（7）日清晨陸續降雪，積雪達14.5公分。玉管處表示，排雲山莊至主峰頂路段積雪結冰導致步道溼滑狀況，山友請務必做好個人風險評估，勿勉強登頂。

受東北季風及華南雲雨區影響，位於玉山北峰的中央氣象局玉山氣象站昨天一早觀測到降雪，之後雪停，昨天晚間8時40分到今天清晨6時40分再降雪，積雪14.5公分，氣象局表示，華南水氣今天起逐漸減少，3000公尺以上高山地區中午過後降雪機會大幅減少。

排雲山莊109年4月7日雪況/玉管處提供。

玉山國家公園管理處表示，排雲山莊一帶也積雪1公分，排雲山莊至主峰頂路段會積雪結冰導致步道溼滑，欲攀登玉山山友請務必做好個人風險評估、保暖及備妥雪地裝備及技術應對步道結冰濕滑現象，切勿貿然登頂。

管理處為山友安全，排雲山莊管理員將於現場提供步道冰雪資訊及實施柔性勸導與建議。

因應政府武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，玉管處指出，防疫期間進入排雲山莊應戴口罩，入住時依床位分配，不得任意變更位置，上限60人入住；供餐將採分時段、分流方式用餐；登山報到時務必攜帶身分證明文件正本以利辦理線上刷卡報到作業，並落實量體溫，若有發燒症狀或接觸高風險等相關情況者，將謝絕入園。