【武漢肺炎】英國首相病情惡化　轉入加護病房

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）全球第一位感染武漢肺炎病毒的國家領導人英國首相強生(Boris Johnson) 周一肺炎症狀突然惡化，在當地時間6日被送進倫敦一所醫院的加護病房治療中。

英國武漢肺炎病毒感染人數截至周一（6日）已衝破5萬例，死亡人數破5千，已知感染人數是全球第八高。現年55歲的強生10日前（3月26日）因新冠病毒測試呈陽性，開始在唐寧街首相官邸進行自我隔離，期間他仍舊操心公事，每日主持視訊疫情會議，也拍攝了幾支短片及推文呼籲英國民眾宅在家防疫，以及遵從社交距離的原則以降低病毒傳播風險。

英國女王伊麗莎白二世周日（5日）發表電視談話，敦促國人自律、堅強面對疫情，也對第一線的醫護人員表示感謝。

同日傍晚，強生的肺炎症狀惡化，包括發燒和咳嗽，他因此聽從醫生建議前往倫敦的聖湯馬斯醫院（St. Thomas' Hospital）接受檢查及治療。美聯社引用官方聲明報導，目前強生意識清楚，尚不需要使用呼吸器。

包括英前首相卡麥隆、法國總統馬克洪、美國總統川普在內的國家領導人聞訊後紛紛表示關心，川普表示全美會為強生祈禱早日康復，據傳川普已指示美國兩家頂尖醫藥公司聯繫英國官員，表示願意提供治療上的協助。