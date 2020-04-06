【武漢肺炎】華航3/30紐約飛台灣航班已9人確診　327名旅客全數居家隔離

此為檔案照片, 非當事人 (中央社) 此為檔案照片, 非當事人 (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）3月30日中華航空CI011班機回台的旅客，已有9人確診武漢肺炎。台灣中央流行疫情指揮中心已把該班機327名乘客都列為居家隔離對象，密切觀察中。

華航今天(6日) 則表示，該班機組員都已居家隔離，航機也加強執行消毒作業。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增9例境外移入武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診，其中多人發病前活動地為美國。

其中一名從美國返台者(案364)，入境採檢為陰性，後續出現症狀再採檢才確診，到6日為止華航CI011班機已有9人確診。

指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，新增的9例境外移入，發病前活動地包含美國、英國、冰島及印尼，其中包括3起群聚。

其中案364在美國工作，她3月10日發病，3月30日入境時主動跟機場申報有症狀採檢，但結果是陰性。居家檢疫期間，因同機乘客有確診，改列為居家隔離的接觸者，且案364持續有不適症狀，又再採檢才確診。

指揮官陳時中說，採檢有時因病毒量不足，第一時間未必會採檢出來，從此案也可看到，縱使採檢陰性，也必須遵守居家檢疫相關規定，避免增加傳染風險。

6日新增的境外移入病例中，有2例（案370、371）跟案364同班機(3月30日從美國紐約飛往台灣的華航CI011) ，這兩人也是因為改列確診者的接觸者後，分別在4月2日及4日發病，並在今天確診(詳見下表) 。

指揮中心發言人莊人祥表示，案364在3月30日搭乘華航CI011班機回台，目前該班機共9人確診，包含案325至329、346、364、370和371。

中央社報導，儘管案364的發病時間較早，但莊人祥說，並不是說這幾例的感染源是案364，很可能這些人是在美國工作、就學就已經感染，剛好搭這班班機回來。2日起已把該班機乘客都列為居家隔離，密切觀察健康情形。

莊人祥還補充說明，該班機空服員13人、旅客323人，扣除9人確診，共327人正在居家隔離。 資料來源:疾管署官網