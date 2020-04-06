台北北投雅樂軒酒店「旅客寬心 食客安心」

隨著新冠肺炎疫情持續延燒，從國外回台者均須接受居家檢疫14天，面對不斷升高的居家檢疫需求，台北北投雅樂軒酒店表示現階段人人聽到隔離防疫都很敏感，但在政府全力投入防疫工作的同時，酒店方也希望能出一己之力，配合政府推動防疫，協助有需要的人度過這個關鍵時刻，支持國人安全返家，落實居家檢疫及自主健康管理。

為提供每位旅客及員工安全舒適的環境，酒店將全館292間客房投入做防疫旅館使用，不接散客。收費則依房型不同，收費含稅及服務費後為每晚$5,800~$9,000元不等，專案房價除附有客人專屬體溫量測計，亦包含每日現煮三餐及設置下午奉茶時間，提供手工現煮添加各式滋陰潤肺食材的熱茶，提升客人免疫力。安全方面，酒店為19層大樓，可以完整分流客人，保障客人隱私，且有中控室24小時監看客房走廊，確保每位賓客的人身安全。

針對酒店及客房的衛生安全管理，除了嚴格掌控所有人員進出之體溫測量與消毒，並配合衛生局的標準程序及相關規範，安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓。除針對居家檢疫及自主健康管理需求客人，規劃完整入住安排，減少接觸傳染風險。另配合分離的垃圾清運、每週數次全館防疫消毒及一次性備品提供等，最大限度防止接觸傳染風險，提供檢疫旅客24小時不間斷的安全舒適環境。

考量做防疫旅館會產生其它預訂客人疑慮，故於酒店與政府合作做為防疫旅館期間，客人取消訂房，酒店無條件提供全額退費，並協助轉介至集團姊妹酒店；或協助將訂房延遲至疫情緩和，且酒店完成醫療等級消毒之後再行安排入住。

因全館暫不對外開放，故在防疫旅館專案期間，酒店針對小家庭及外食族推出外帶及外送優惠，客人可選擇直接致電酒店Nook專線(02)7701-1777或透過Uber Eats 及Foodpanda兩家外送平台點餐，首波推薦家常料理：

【樂聚守護套餐 (4人份)】包含台式三杯雞、蟹黃豆腐煲、豆腐乳高麗菜、青木瓜排骨湯，由多達6種中藥材熬製的湯底，適合在冬天溫暖身體，加上木瓜本身有幫助腸胃的消化吸收、富有維生素等，使得這道菜是養生最佳選擇。

【健康樂饗套餐 (4人份)】包含無錫醬排骨、滑蛋炒蝦仁、碧綠筍炒鮮蔬、澎湖海菜魚丸湯; 其中碧綠筍炒鮮蔬，金針筍口感新鮮又脆，加上本來就有解毒、降溫、降火氣、保護肝脾胃等功效，因此特別選這道菜。不論是想在家安心用餐的家庭、或是不想出門的小資族，皆可透過外帶或外送方式輕鬆品嘗星級的家常好味道。