截止4/1 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年4月1日累積開戶數為16,861,755戶，較3月27日累積開戶數為16,837,576戶，增加24,179戶，增幅約0.14%。另本年4月1日現股當日沖銷累積開戶數為2,072,953戶，3月27日現股當日沖銷累積開戶數2,068,453戶，增加4,500戶，增幅約0.22%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年4月1日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,328戶較3月27日開戶數176,281戶，增加47戶，增幅約0.03%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至4月1日止日均值為361.36億元，總成交金額為 20,597.61億元，其中盤後定價交易金額為68.70億元。另本年度截至4月1日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.12%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.18%。

(二)108年度第四季季成交值達1億元以上之自然人投資人為4,092人。

(三)本年度興櫃股票截至4月1日均值為8.00億元，總成交金額為456.16億元。

四、本年度上櫃有價證券截至4月1日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計659家，較上週(截至3月27日止)得為信用交易家數 600家，減少1家。

(二)融資餘額為313.40億元，較上週(截至3月27日止)融資餘額312.81億元，增加0.59億元，增幅約0.19%。

(三)融券餘額為30,133張，較上週(截至3月27日止)融券餘額43,932張，減少13,799張，減幅約31.41%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為11.67%，較上週(截至3月27日止)之比例11.72%，減少0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.28%，較上週(截至3月27日止)之比例0.27%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至4月1日止，累計營業天數59日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計130期，發行餘額為5兆5,359.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計116家568期，發行餘額為1兆9,109.48億元，較上週減少121億元。

(三)轉換公司債已上櫃計146家172期，發行餘額為1,249.80億元，本週無異動。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.98億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家368期，發行餘額為9,876.51億元，較上週增加0.2億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為54.55億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計659期約1,684.10億美元，較上週增加3.63億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為94.00億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為10兆8,747.02億元，日均值為1,843.17億元，包含：

1.買賣斷交易1兆7,753.59億元，日均值為300.91億元，佔總成交金額比例為16.33%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆2,964.48億元，佔買賣斷成交金額比率為73.02%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為4,789.11億元，佔買賣斷成交金額比率為26.98%（包含政府債券3,230.96億元，日均值為54.76億元；普通公司債1,035.28億元，日均值為17.55億元；金融債券489.38億元，日均值為8.29億元；外國債券33.50億元，日均值為.57億元）。

2.附條件交易9兆993.43億元，日均值為1,542.26億元，佔總成交金額比例為83.67%，其中等殖成交系統成交金額為462.79億元，佔附條件成交金額比率為0.51%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.53億美元，以澳幣計價之成交金額為0.52億澳幣，以人民幣計價之成交金額為6.14億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣，以南非幣計價之成交金額為0億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為49.25億美元，以澳幣計價成交金額為0億澳幣，以人民幣計價之成交金額為32.32億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為362.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交362.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,034.50億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額 共計577.10億元，本年度累計成交金額為172.68億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計910.28億元，本年度累計成交金額為274.78億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,649.75億元，本年度累計成交金額為346.62億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額896.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計584.29億元，本年度累計成交金額837.51億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1，契約流通餘額共計1.68億元，本年度累計成交金額38.89億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,412.22億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年4月1日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：777家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(東典光電、三竹、昇佳電子、亞 洲 藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：0家

二、截至109年4月1日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：253家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：10家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家 (綠界科技)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：3家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年4月1日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：88家

(二)累計登錄創櫃板家數：165家

(三)當年度累計輔導家數：5家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年4月1日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,118家

五、截至109年4月1日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.4.5~109.4.11)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6763 綠界科技【元富、第一金】(109年4月9日)

