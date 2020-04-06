證交所與寬量國際、群益證券跨海引資，線上全面啟動

右起：證交所市場推廣部陳欣昌經理、羅贊興副總經理、簡立忠總經理、陳麗卿副總經理、交易部劉麗瑜副理。(照片：台灣證交所) 右起：證交所市場推廣部陳欣昌經理、羅贊興副總經理、簡立忠總經理、陳麗卿副總經理、交易部劉麗瑜副理。(照片：台灣證交所)

由臺灣證券交易所與寬量國際財務顧問公司（QIC）共同主辦、群益金鼎證券協辦的「Taiwan CEO Week on Air」線上臺灣投資說明會，於今（6）日盛大開展。活動為期一週，由證交所主持之線上開幕典禮揭開序幕，未來五日亦將邀請財經專家進行臺股專題演講，並安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共33家上市櫃公司CEO，透過數位平台與來自美國東西岸、香港、新加坡、馬來西亞之機構投資人進行馬拉松式密集會談。

證交所每年於國內及國際重要金融中心舉辦臺灣投資說明會，向國際法人推介臺股優勢與投資價值，此次偕同QIC舉辦Taiwan CEO Week on Air，即為打造我國優質中堅企業與國際法人會見的重要平台。過去皆採實地方式舉辦，今年因應防疫，首度以線上方式全新登場，不但再度成功集結我國具備深厚營運實力的中小型企業隱形冠軍，也一舉邀集全球大型機構投資人齊聚一堂。今日線上開幕典禮由證交所簡立忠總經理主持，與本次參與的公司代表連線互動，與會公司均表達對此一嶄新活動形式的肯定。

證交所簡立忠總經理表示，證交所向來勇於創新，本次舉辦線上臺灣投資說明會，是證交所服務上市公司及海外機構法人的一大突破，在防疫期間，線上會議不但可協助眾多上市櫃公司向國際法人說明營運展望，強化臺灣資本市場的對外交流，也體現了臺灣科技產業的一貫優勢，亦即高度團結、善用科技來解決現實問題的韌性。

寬量國際李鴻基執行長指出，受新冠肺炎疫情影響，全球供應鏈承受嚴峻考驗。然而，再嚴重的疫情都會過去，再大的市場波動都會回歸正常，臺灣上市公司更應該在此波市場震盪中，持續強化體質，完善公司治理，積極和投資人溝通。本次活動邀集33家臺灣優質中小企業董事長或總經理與會，是當前國際機構投資人了解臺股的絕佳機會。相信體質健全的臺灣資本市場，會在全球資本市場競爭中脫穎而出。

群益金鼎證券王濬智董事長表示，全球經濟與資本市場面臨重大挑戰，但我國上市櫃公司傑出的CEO向來勇於面對環境的急遽變動。雖然企業與市場仍需一定時間調整，但相信各優秀的經營團隊終會帶領公司渡過本次風暴，為長期支持的股東持續創造穩健績效與豐厚報酬。

投資說明會將採取線上認證、現場直播及視訊互動等方式，除安排上市櫃公司與機構法人進行線上一對一或小型會談外，亦針對參與者需求設計線上專題演講：一方面為上市櫃公司分析投資人關係的重要性，一方面由證交所專家及國際知名分析師谷月涵向與會法人說明臺股產經前景、公司治理、股利優勢及交易制度變革等。證交所本身亦將與多家跨國投資機構就交易機制及公司治理等議題進行會談，深入了解外資觀點與需求。

因應防疫，證交所已規劃完整線上服務方案，國內投資人可透過線上法說會，即時聽取各上市公司最新財務業務說明。透過本次全新數位活動形式，係使遠在各國的機構投資者亦可與我國上市櫃公司密切交流，實際了解各公司在防疫期間的營運策略與展望，可望在當前全球金融市場震盪之際，吸引國際資金投注在優質企業匯集的臺灣資本市場。