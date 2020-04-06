新北防疫不停學 數位學習資源全到位

新北市全面啟動線上學習， 匯集各教育階段的數位學習資源，首創親師生平台單一認證， 介接超過70項政府及民間學習資源，教育局今(6) 日於新光人壽新板金融大樓，辦理「新北防疫不停學『 啟動產官學合作』數位學習資源全到位」記者會， 結合民間產業及大專校院，透過跨域合作及產業連結， 共同打造全方位的數位學習平台，提升學生的「職行力」-職場力、 行動力及英語力。

市長侯友宜表示，防疫期間不停學， 新北市在數位學習資源的部署已全部到位，教學兼採非同步學習( 單向傳播)、同步學習(雙向互動)及智慧學習三大面向， 讓學生自主學習，記錄完整學習歷程， 讓教師可隨時掌握學生學習的成效。感謝多家企業及各大專校院， 提供多元的線上學習資源共享與合作，讓學習更輕鬆有趣！

教育局表示，這次產官學合作特別感謝PVQC勁園、 TOEIC忠欣、空中英語教室、Live ABC、艾爾科技MyET、Snapask時課問、tutor Jr、PaGaMo素養品學堂、 OneClass等提供各類數位學習資源， 針對全市中等學校以上學生， 還提供免費考取專業英文詞彙能力國際認證 (PVQC, Professional Vocabulary Quotient Credential)」， 並提供低收入戶學生TOEIC測驗免費、 一般生優惠200元專案。此外，針對經濟弱勢的技術型高中學生， 由科大提供免費TOEIC暑期輔導課程， 以上考取之證照均列為高級中等學校學生學習歷程檔案「語文證照- 英文類」的有效學習證明，有助於學生未來升學與就業。

來自巴布亞紐幾內亞的鶯歌工商吳優如說： PVQC讓我可以反覆熟練實用英語詞彙及句子， 更提升我的英語聽力能力。穀保家商林羽潔表示： APP學習真的好有趣喔! 可以PK自己單字戰鬥力，隨時隨地增強單字與造句能力。清傳高商 蔡依婷也說：IGOT學習平台可以反覆練習及口說發音， 對我考取日文證照非常有幫助。三重商工俞涵娜也表示： 不僅可以與外國人互動學英文，還可以透過程度檢測、職涯目標， 設定專屬個人的課程。樟樹國際實創高中林芷瑋更表示： 紙本及電子雜誌內容多元豐富，提供實用的生活會話及自我測驗， 讓我從容準備，輕鬆應考!

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國 際的技職人才。