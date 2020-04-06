台灣證交所：上週外資在集中市場賣超153.70億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/3/30~2020/4/1）外資在集中市場總買進金額為1,196.01億元，總賣出金額為1,349.71億元，賣超為153.70億元，另統計自2020年年初至4月1日止，外資總買進金額為2兆3,994.68億元，總賣出金額為2兆9,359.85億元，累計賣超為5,365.17億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆752.18億元新台幣，占全體上市股票市值的41.15%，較3月27日的12兆1,469.53億元新台幣，減少717.35億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中環：買進11,134千股，賣出3,710千股，買超7,424千股。

第二名：英業達：買進23,963千股，賣出16,635千股，買超7,328千股。

第三名：彩晶：買進15,510千股，賣出9,501千股，買超6,009千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進151,460千股，賣出186,165千股，賣超34,705千股。

第二名：開發金：買進44,670千股，賣出75,071千股，賣超30,401千股。

第三名：新光金：買進62,186千股，賣出91,616千股，賣超29,430千股。