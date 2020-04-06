宏華國際打造「一站式智慧客服中心」

隨著行動寬頻網路的發展和智慧型手機的普及， 客服已朝向多元管道整合服務發展。許多企業面對數位轉型的浪潮， 紛紛開始將客服工作委外經營。 中華電信子公司宏華國際掌握前瞻產業發展趨勢， 以國際級的客服品管機制及豐富的跨界營運經驗， 結合中華電信資通訊技術及豐沛資源， 將傳統客戶服務升級為新一代智慧客服，並以一站式服務模式， 為客戶量身打造，提供企業人力、系統、設備、場域、 管理等客服委外服務，可大幅降低企業經營成本， 成為政府機關與民營企業尋求客服委外經營的最佳選擇。

宏華國際配合母公司中華電信參與衛福部疾管署1922國家防疫客 服團隊，即時配合政府需求，迅速擴增支援團隊最高達300餘席； 同時規劃AI機器人語音外撥及智慧雙向簡訊客服， 有效擴大居家檢疫及居家隔離關懷工作的普查規模及提升作業效率， 展現了智慧客服的便利性及發展潛能。

此外，宏華國際積極尋求跨界合作， 2018年起與日本最大的電話銷售及服務委外公司BELLSYS TEM24 Holdings於台灣建構日本跨境電商服務團隊， 除了秉承日本嚴謹細緻的客服流程， 更融合台灣溫情暖心的客服精神。 宏華國際經營團隊充分發揮日式客戶關係管理精神， 以在地化服務模式為客戶創造亮眼的銷售績效。

宏華國際為中華電信百分之百持股子公司， 從中華電信集團客戶服務出發，全台擁有超過15個客服中心據點、 近2,000名客服人員，是台灣市場最大規模的客服品牌。 優異的服務表現與專業的人員訓練，更讓宏華國際在2018、 2019連續兩年獲得台灣CSEA卓越客服大獎－『 最佳客戶服務企業』獎項，以及亞太客服中心2019創新大獎-『 全通路經營最佳客服典範企業』金牌殊榮。宏華國際將以『 一站式智慧客服委外服務』為發展方向，提供語音、文字、 社群及客服資源整合等服務項目，協助大、中、 小型企業客戶與顧客保持優質與快速的互動，提升客戶品牌形象， 創造企業最大價值。