疫情指揮中心：連假曾至人潮擁擠場所　建議自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心31日宣布，在非特定人場所，建議室內至少保持1.5公尺的社交距離。 中央流行疫情指揮中心31日宣布，在非特定人場所，建議室內至少保持1.5公尺的社交距離。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，清明連假有出入人潮擁擠景點者，請自主健康管理14天，同日有多位醫師指出，連假末急診室來診量開始明顯增加，醫師建議，連假未出遊的人，14 天內不要接近連假出遊的人，教導孩子在學校和補習班，注意個人衛生防護。

清明連假南部墾丁大街人擠人，社交安全距離破功，對此指揮中心也向墾丁當地發出「國家級警報」，還有其他景點像是阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等。

中央流行疫情指揮中心指出，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。



指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

醫師蘇一峰6日貼文秀出連假尾聲，急診多了許多疑似出遊聚會致身體上呼吸道不適的就醫民眾，而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學投書其它媒體時，針對連假後防疫工作提出五點建議，包括：

1. 加強個人衛生習慣的執行，出門緊戴口罩，手儘量不接觸周遭環境器物，不觸碰眼、鼻、口，確實清潔手部。

2. 連假出遊的人14天內儘量不要到人潮擁擠或通風不良之處，儘量不要和親朋好友見面。若身體出現不適，務必誠實告知醫師旅遊史，精準描述症狀，特別是出現嗅覺、味覺異常，提供醫師判斷的依據。

3. 連假沒出門的人，14 天內不要接近連假出遊的人，教導孩子在學校和補習班，注意個人衛生防護。

4. 孩子放學回家先洗澡，再開始家庭活動。

5. 注意中央疫情指揮中心的政策和建議，並配合執行。