【武漢肺炎】全台灣確診數最多！ 台北市宣布8日起擴大彈性上下班、人潮分流

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）武漢肺炎疫情擴大，台北市副市長黃珊珊今天(6日) 宣布，台北市府8日起擴大彈性上下班，每週一至週四上班時間提早至7時30分、下班提早至4時30分；週五則是上下班區間延長30分鐘。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，黃珊珊、勞動局長陳信瑜、觀傳局長劉奕霆及人事處長程本清，上午10時20分說明台北市針對疫情所推出的政策，並接受媒體聯訪。

中央社引述黃珊珊表示，目前台北市是全國確診數最多的縣市，中央也希望在尖峰上下班時間能疏散人潮，不要過於集中，藉此分流，人事處因而訂出台北市政府彈性上下班方案，8日正式上線。

程本清進一步說明，目前週一至週四上班時間為上午8時至9時、下班時間為傍晚5時至6時；週五上班時間為上午7時至9時、下班時間為下午4時至傍晚6時。

調整後的上下班時間:

週一至週四~上班時間為上午7時30分至9時30分，下班時間為下午4時30分至6時30分；

週五～上班時間為上午7時至9時30分；下班時間為下午4時至傍晚6時30分。

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副市長黃珊珊昨晚在臉書PO文指出，強制集中檢疫真的有其必要。因為在家裡居家檢疫顯然無法阻斷家人間的交互感染。等到查出有人確診，幾乎都要匡列幾十位的接觸者，不管是學校或公司，還有政府，都付出極大的社會成本。

她舉例說，上次高中生確診，同學有三位確診外，全校1800位師生停課一星期，成本真的很高。

如果居家檢疫的確診者回國時是住集中檢疫所或者防疫旅館，至少會減少感染家人的機率，就算確診也只有他一個人，不會影響到家人及家人的同事或同學，更不需要有幾十個人被隔離，強制集中檢疫真的有其必要。

她表示台北市政府6日起會進行新增防疫旅館的審查，進一步擴充防疫旅館的房間數量，中央每天補助1000元給居家檢疫者，台北市政府3/19起每天補助500元給居家檢疫者，另外中央4/1起再補助1000元給合格防疫旅館，每天2500元的補助，應該足以支付14天防疫旅館的費用了。

拜託各位準備回國應該居家檢疫的朋友，住到防疫旅館去，台北市政府會協助安排，先不要回到家及社區。

如果家人方便，也建議可以把家留給剛回國需要居家檢疫的人，其他家人去住正常旅館，只要是住台北市登記有案的旅館，台北市政府也有14天7000元的補助，只要度過最艱難的14天，可省下更多的社會成本。

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