網傳「醫學院長長媳染武漢肺炎經歷」 查核中心：是錯誤消息

（台灣英文新聞/ 綜合報導）武漢肺炎流行以來，謠言四起。近期一篇冠名「台大醫學院院長董大成教授的長媳」的文章在社群媒體上流傳。內容提到自己住在美國西雅圖，並分享得到武漢肺炎的生病經歷。事實查核中心在調查後宣佈，這是篇錯誤訊息。

事實查核中心表示，以繁體字和簡體字，進行關鍵字搜尋，找到一篇3月11日起的流傳版本，中英文對照，但並未署名。不過，相同的傳言從3月13日，增加「陳敏芳女士」署名。

接著查核中心以傳言的英文來反搜，找到是美國西雅圖的女子Elizabeth Schneide3月9日在臉書公開分享她得到武漢肺炎的生病歷程。對比原始中英版的英文部份，與Elizabeth Schneider Facebook貼文均相同。

查核中心循線找到該署名人陳敏芳，她證實自己的確是董大成教授的長媳，現年72歲，曾任音樂教師，目前已退休並定居西雅圖，與傳言指稱「我現在30幾歲」不相符合。她說此傳言並非由她所寫，也非她個人的經歷。

她也曾收到原始中英文對照的傳言，同時看到多家新聞的相關報導，得知這是一位同樣居住在西雅圖的女子個人經歷分享。當她再收到這則傳言時，已改造為只有繁、簡體中文版本，並冠上她的名字。

此外，傳言中提及的三項藥品包括Sudafed及Afrin等，用以緩解感冒症狀。亞東醫院整合醫療內科主任劉佳穎表示，Sudafed與Afrin是國外常見的感冒藥，本身並無殺死病毒或細菌的作用。因此，無法靠這兩種藥物治療武漢肺炎。

劉佳穎表示，台灣與歐美的篩檢及病患收治策略均有所不同。台灣目前只要有確診的病患，不論輕度或重度都會收治於醫院的負壓隔離室治療，因此，並不需要自行買藥服用。若民眾自行服藥，有時反而會壓制發燒等症狀，造成病患延誤就醫及採檢時機。

他呼籲居家隔離或居家檢疫的人，有症狀要撥打1922，由衛生單位安排就醫。