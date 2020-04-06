9日起可寄口罩給海外親戚　申請網址、寄送流程大公開

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣口罩產能提升，為照顧在國外工作或就學的國人，9日起國人可將口罩寄給海外二等親內親屬。指揮中心提醒，寄口罩須先上網申請，寄件人和收件人都要有中華民國籍，申請後會收到輸出許可證，再經由郵局或快遞運送。

指揮中心物資組長王美花於今（6）日記者會公布寄口罩到國外的流程，她說，民眾要先線上申請，經濟部貿易局所設專屬網站，登入系統後輸入資料，包括寄件人、收件人、身分證字號、親屬關係、手機號碼、口罩數量（兩個月30片以內）、金額（每片5元乘上片數）。

王美花說，線上系統會跟內政部連線檢核親等關係、雙方是否皆為中華民國國籍，以及收件人是否還在國外，確認無誤後就會核發「輸出許可證」，用簡訊寄送到手機。

收到「輸出許可證號」後可到郵局或快遞，提供許可證號碼或身分證字號，郵局人員登入後會列印許可證標籤，貼在郵包上寄送。快遞則要提供許可證號碼，會辦理檢疫報關，免繳報關費用，但須繳交快遞相關運費。

王美花說，如果民眾不會上網，可以傳真或到貿易局辦理，將有專人協助將資料登入許可證申請系統。系統7日就會上線，9日上午9時開始申請。

經濟部提醒，收件人每2個月僅能收到30片口罩（不限款式），寄件人的寄送限制也是每2個月寄送30片。