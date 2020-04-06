〈時評〉武漢肺炎的可能醫治之道

我已經有一個多月沒有在〈台灣英文新聞〉「時評」上面發表文章，最主要是我一直在關心武漢肺炎的新興傳染病發展太快，一時之間也不知道寫什麼比較好。正好，這一周是清明連假，我的老朋友葉博文先生則是在2019年4月1日辭世。在去年3月18日的「生前告別式」時，我還特別拿了一個共振波的機器給他，並要求他使用。如今博文已過世一年，很想把這一年來，尤其是這個月的感觸，在這篇文章寫下，特別是在全球武漢肺炎瘟疫蔓延之時。

2020年2月13日我在〈時評〉上的文章，〈全球防疫獨漏台灣 政府率醫護人員抗疫有成〉時，全世界的確診是6萬多人、死亡人數為1300人。時至今日，只過了40天，全球的確診率已突破120萬人、死亡人數也超過6萬5千人。過去這8天裡，武肺確診人數及死亡人數還增加了2倍。單單美國就有30萬人確診、9000多人死亡。川普更警告，美國可能會達到20萬人死亡，死亡人數能夠控制在10萬人之下，就是很好的防疫成效了。

在此時，我想提出一個可能的治療武漢肺炎方法，來拯救這些受到武漢肺炎新冠病毒入侵的確診者。尤其是在看到幾天前台大醫材所所長林世明教授所公佈的新發明，能夠在30秒之內，對肺炎的患者，判定是否已經是「肺部浸潤」的新發明時，我更覺得我目前的構想，是一個非常可行、而且快速的、大量複製的、治療武漢肺炎的方式。

我的方式非常簡單：

1. 先用林世明教授最近發明的監測系統：

用電波的方式、以TENS貼片在肺的兩邊，在一側放入微弱的電流、從另外一側也以貼片的方式接收。這樣由通過的電流電壓的改變，就可以判定受測者是否肺部浸潤，而且依照媒體上看到的資料，正確率達六、七成。

有了這樣一個簡便的、體外針對於肺部是否浸潤的監測系統，我要再加上兩個項目，作為治療系統。一個是化學方式、一個是物理方式。

2. 化學方式治療：

正好也是林世明教授於17年前SARS疫情時期，與「台大無線奈米生醫研究群」主持人李世光教授一起發表的「台大抗煞1號」，以及後來林世明教授繼續研發的「台大抗煞2號」以及「台大抗煞3號」。其中台大抗煞3號是由授權廠商以「病毒崩」的商品名，在市面上售出乾洗手或者環境用藥。

我在2月初也於林世明教授及授權廠商討論過，將病毒崩作為小分子藥物的可能性，可惜僅止於討論，並沒有進一步的合作 。我們可以將這些小分子溶液，做成漱口水，或噴到鼻腔或肺部的吸入式的化痰藥劑。

3. 物理方式治療：

以Rife Machine為基礎，用微弱電磁波的方式對肺部進行治療。我在十二年前參與成立「台灣共振波研發公司」時，開始接觸這種Rife Machine的機器，這技術是由已過世當時的國家實驗研究院董事長賴義雄博士介紹到台灣來的，後來我們共同成立了「台灣共振波研發公司」。2008年賴博士回美國後，我開始擔任這家公司的董事長至今。我們公司的研發工作後來鎖定在降低血糖、治療糖尿病方面，目前正在6家醫院做臨床試驗。

由現存的Rife Machine 公開的資料庫中，我們可以找出許多與病毒相關的程序。這就是我目前認為可以用共振波的方式，破壞武漢肺炎新冠病毒結構，以物理性非侵入性治療的基礎。使用的機器，可以將加拿大Resonantlight 公司出售的 ProGen機台，也可以是我們所出的TENS機台。程序則可以進一步討論，例如用「水腫排毒」或者是「一般病毒」、「感冒」等等。這些都可以來試用看看。

我們從媒體上看到，二月初那位由武漢回台， 到高雄金巴黎舞廳跳舞的台商，目前還在醫院裡面，因為到目前他雖然沒有症狀，但是採檢體檢測結果是陽性。我認為這位台商就是一個很理想的，志願性案例，或者說「人體研究」的一個很好的目標，不知道我們的防疫指揮中心、或者說衛福部的相關的官員，是否准許這項建議的進行？