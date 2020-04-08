〈時評〉缺黨費 江啟臣頭大了

國民黨主席江啟臣的頭大了，他上任後的第一道難題已經橫在眼前， 今年黨務資金缺口高達1億多元，更糟的是， 黨公職不願繳交責任募款額，整個爛攤子形同要他一人扛下， 若不調整財務體質，國民黨和江啟臣的未來不容樂觀。

黨產會在三年多前正式上路後，凍結了不少國民黨資產，原本家大、 業大的國民黨，早習慣大手筆支出，如今捉襟見肘， 眼看財務缺口愈來愈大，國民黨於是從2017年開始仿效民進黨， 訂出黨公職分攤金及募款責任額制度。

不料，這幾年來的執行率偏低，2018年的達成率僅有四分之一， 有不少縣市的業績更是直接掛零。到了去年，達成率更不到兩成， 國民黨執政的直轄市台中、高雄同樣掛零。

這顯示地方百里侯各據山頭，根本不顧國民黨發展。 會造成這種現象，主要是缺乏罰則，再加上國民黨形象不佳， 募不到款項。

民進黨當年推動黨公職分攤金及募款責任額制度， 除了要增加收入來源外，更重要是強化與選民、支持者之間的連結， 因此，民進黨標榜小額募款的參與形式，讓許多選民、 特別是年輕人願意掏出腰包，自此對民進黨有更深的期待。

反觀國民黨方面，只是訂出責任額度， 卻沒有進一步吸納小額募款的精神，另方面，缺乏罰責， 地方山頭有恃無恐，不怕得罪中央黨部， 何況這些人以前是靠國民黨奶水長大， 如今要從自己的口袋裡拿錢給國民黨，心中肯定不是滋味。

因此，過去一、二年的時間，在黨主席位置上的吳敦義四處募款， 江啟臣肯定也清楚這個情勢，但現在壓力真正來到眼前， 才警覺叫不到人幫忙，若是無法改善這個情況， 將直接衝擊江啟臣的領導威信。

失去黨產的國民黨，要健全財務狀況，不能只靠黨公職人員的募款， 而是必須重塑國民黨形象，像是避免再成為中共的代言人等， 才有可能獲得選民的資金挹注。

選民對政黨政治，某種程度是失望的，但目前也僅能在政黨政治中， 去挑一個比較不爛的政黨，若是只剩下一個政黨，絕非選民所樂見， 但若國民黨或江啟臣沒有試著找出一條路， 第二大黨被其他政黨取而代之，這也不會太奇怪了。

（作者李平華，資深媒體人）