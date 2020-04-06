緬甸生來臺茁壯成師 跨越多領域施展才藝

為了促進臺灣與緬甸兩國的交流，葉碧珠撰寫了緬甸語教材並親自授課(葉碧珠提供)） 為了促進臺灣與緬甸兩國的交流，葉碧珠撰寫了緬甸語教材並親自授課(葉碧珠提供)）

高中畢業就從緬甸隻身來臺讀大學的葉碧珠，現在任教於臺北市的一所高中，不但在學校教家政，同時也出版了緬甸語教學書，還在電臺主持節目，堪稱多才多藝的跨領域教師。

擁有華裔血統的葉碧珠說，她的十八歲生日是在臺灣過的，當時考慮出國念大學時，也曾經考慮去美國，但她想學好中文，於是選擇來臺灣上大學。雖然念的是師範大學，但由於當時政府的政策規定，僑生不能留在臺灣工作，畢業後必須離開臺灣。然而，緬甸當時的軍政府對於出國留學的知識分子有所顧忌，使得葉碧珠一時面臨進退不得的困境。

幸而，在葉碧珠畢業時，臺灣的政策做了調整，讓僑生有一年的緩衝期，使得她有機會找到幼稚園教師的工作。在擔任這份工作期間，她和在大四時認識的臺籍男朋友結婚，後來也拿到了身分證。這時，先生和她討論，既然是師大畢業不該只在幼稚園教學，應該轉往更適合的工作場域。於是，葉碧珠先到學校實習，然後取得教師證，並轉往私立高職擔任餐飲科教師。

最近幾年，隨著國際經濟版圖的演變，緬甸的經濟也日漸成長。面對這個現象，葉碧珠也想替臺灣和緬甸間的發展做些貢獻。因此，她不但創作了緬甸語教材，也製作了幫助記憶的撲克牌單字卡，還親自開班教授緬甸語課程。

目前住在臺北的葉碧珠認為，臺灣的醫療產業發達，現在緬甸有些經濟條件比較好的人，會選擇參加國外的健檢旅遊行程。此外，緬甸則擁有不少吸引人的古文明，如果能在兩國間建立相關的交流管道，必定可以促進兩國的友誼發展。

自認比很多臺灣人在這裡生活更久的葉碧珠，不是很喜歡被稱為「新住民」，但她知道新住民為了適應在臺的生活，需要做些調整與努力。因此，她主持的「幸福聯合國」節目，就是希望能服務新住民，讓大家更快融入臺灣社會。（新聞轉載自新住民全球新聞網）