從被動到主動 移民署「諸羅讚」助新住民融入在地生活

新住民全球新聞網「Taiwan我來了」日前出動胖卡全臺灣移民署服務站走透透，造訪嘉義市服務站，服務站主任鄧宇哲攜同仁熱情迎接，並仔細地介紹了服務站的業務。

鄧宇哲主任表示，服務站除了中央交辦的業務，每年都自行規畫大型活動，去(108)年因應同婚專法通過，與嘉義市政府家庭教育中心、嘉義市新移民女性關懷協會合作，辦理《當他們認真編織時》電影欣賞暨性別平權座談會，邀請樹德科大人類性學研究所長林燕卿、熱血教師黃益中及本人進行產官學三方對談。

去年8月與嘉義市政府家庭教育中心、嘉義市新移民女性關懷協會合作，辦理親子共讀與各國甜食大PK活動，邀請菲律賓、越南籍新住民到場分享特色美食，現場也有甜點DIY課程、音樂帶動唱，也邀請胖卡餐車提供現場民眾霜淇淋、香腸、雞蛋糕、冰沙等美食，是一場結合音樂、親子互動及美食的饗宴。

除了服務站本身的業務，也加強與在地的新住民團體的連結，例如嘉義市傳統文化與技藝協會及嘉義市新移民女性關懷協會。服務站除了每個月的家庭教育課程外，平時的相關政策宣導(非洲豬瘟、反賄選、武漢肺炎等)也有賴與2個協會的合作。

另外，去年在臺南奇美博物館舉辦的「移民節」，2個協會也集結了不同國籍的新住民(包含日本、中國大陸、菲律賓、法國籍)到場設攤宣導，將家鄉的美食、節慶、文化等分享給現場參與的民眾，提高了新住民在臺生活的認同感。

因應目前新型冠狀肺炎疫情緊繃，嘉義服務站也與新移民女性關懷協會合作辦理家庭教育課程，邀請到嘉義市政府衛生局派員宣導戴口罩時機、洗手七步驟、現場示範調製漂白水，並針對居家檢疫規定等說明。並由本站派員宣導持團聚、探親證來臺可於屆期7日內辦理每次15日的專案延期。

鄧宇哲主任表示，嘉義市服務站雖然轄區小、業務量也不比其他縣市，但是積極與轄內網絡單位合作，集結中央及地方、政府及民間不同資源及管道，共同辦理新住民輔導相關課程及政策宣導，並注重創新特色，例如服務站讓新住民從被動參與者轉為主動助人者擔任講師，建立自信心與在地認同感。

也設計手作參與課程取代教條式課程，讓新住民以雙向互動方式取代單向聽課，提高相關課程參與意願，讓新住民在臺受到最妥善的照顧，能安居樂業融入我國生活。（新聞轉載自新住民全球新聞網）